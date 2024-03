DIETRO I NUVOLONI, È IN AGGUATO LA PRIMAVERA – LE PIOGGE E I FORTI VENTI CHE DA GIORNI IMPERVERSANO SULL'ITALIA SPARIRANNO A PARTIRE DA MERCOLEDÌ – È IN ARRIVO UN ANTICICLONE AFRICANO, CHE PORTERÀ SOLE E UN INNALZAMENTO DELLE TEMPERATURE: 16-18°C IN GRAN PARTE DEL PAESE, OLTRE I 20°C SU SICILIA, SARDEGNA E VALLATE ALPINE – E NEL PROSSIMO WEEKEND È PREVISTO...

Estratto dell’articolo di Stefano Rossi per www.ilmeteo.it

Siamo ormai giunti ormai all'epilogo della lunga fase caratterizzata da giornate grigie e piovose che ci ha attanagliato ultimamente. Dopo un Martedì 12 caratterizzato da ultime precipitazioni, la pressione aumenterà in modo deciso ed anzi, quasi a sorpresa, ci farà visita l'anticiclone africano. […]

Martedì 12 Marzo avremo ancora una residua instabilità atmosferica. Questa condizione si manifesterà con particolare evidenza al Sud peninsulare e su alcuni angoli del Centro, eredità della forte perturbazione che ha colpito il nostro Paese nelle ultime 24/48 ore. In queste zone, il rischio di piogge e temporali rimarrà elevato.

Al Nord, sulla Toscana e sulle Marche, si prevede un contesto invece asciutto e sempre più soleggiato, eccezion fatta per qualche banco di nebbia nelle prime ore del mattino sulla Valle Padana.

Sarà tuttavia da mercoledì 13 Marzo che l'atmosfera ci proporrà un significativo miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta l'Italia. Tale svolta è prevista a seguito dell'aumento della pressione atmosferica, determinato dall'avanzamento verso il nostro Paese di un'area anticiclonica di origine africana.

A conti fatti, per il resto della settimana vivremo scenari già primaverili, decisamente opposti rispetto a quanto abbiamo vissuto in questa prima parte del mese di Marzo. Conseguentemente ci saranno giornate stabili e soleggiate, accompagnate da temperature in graduale aumento.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate da locali temporali pomeridiani, peraltro tipici proprio della Primavera ormai in arrivo, che potranno scoppiare soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici centro-meridionali.

Sul tema è intervenuto Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa accadrà nei prossimi giorni e se finiranno le piogge.

Quindi quando smetterà del tutto di piovere sull’Italia?

La decisiva svolta avverrà da Mercoledì quando l’anticiclone africano dalla Penisola Iberica e ancor prima dal Marocco, raggiungerà gran parte d’Italia riportando un’atmosfera stabile, soleggiata e anche mite.

Arriverà quindi la Primavera? Che temperature sono previste?

Ebbene sì, non che abbia fatto freddo in questi giorni, ma con la presenza di un sole più generoso le temperature non potranno far altro che aumentare e così di giorno si raggiungeranno facilmente i 16-18°C, oltre i 20°C invece sulla Sicilia, sulle zone interne della Sardegna e sulle vallate alpine.

Inizierà così una fase del tempo più stabile e soleggiata che potrebbe prolungarsi fino al weekend del 16-17 Marzo, interrompendo così la “maledizione” dei fine settimana che ha visto gli ultimi trascorrere con il maltempo su gran parte d’Italia.

