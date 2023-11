DIETRO LA QUESTURA, LA TROMBATA SI FA DURA – LA SCORSA NOTTE A FIRENZE, UNA COPPIA DI VENTENNI È STATA PIZZICATA DA UNA VOLANTE DELLA POLIZIA, A POCHI METRI DALLA QUESTURA, INTENTA A FARE SESSO IN AUTO, MENTRE FUORI IMPERVERSAVA LA TEMPESTA – I DUE FOCOSI AMANTI SI SONO BECCATI UNA MULTA DA 10MILA EURO PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO E UBRIACHEZZA...

Diecimila euro. Tanto è costata una notte d'amore in auto, e sotto la tempesta, ad una coppia appartata in una strada di Firenze nei pressi della questura. Per una donna di 23 anni del Viterbese e un 21 enne livornese è scattata una sanzione di 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza.

È accaduto la notte scorsa, mentre imperversava la tempesta, in via Bonifacio Lupi, a una manciata di metri dagli uffici di via Zara. Una volante impegnata nei controlli, intorno alle 2, si è imbattuta nell'auto posteggiata con i due a bordo, che sono stati multati.

