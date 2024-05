16 mag 2024 16:30

DIETRO L’OMICIDIO, LA DISPERAZIONE – GIORGIO MIODINI, 76ENNE DI PARMA, HA UCCISO CON UN COLPO DI FUCILE LA MOGLIE E POI HA CHIAMATO IL 112: “VENITE, L’HO AMMAZZATA” – L’UOMO NON NE POTEVA PIÙ DI ACCUDIRE LA CONSORTE, AFFLITTA DA DEPRESSIONE, CHE DA DECENNI NON USCIVA PIÙ DI CASA. MIONDINI AVEVA RINUNCIATO A TUTTO PER PRENDERSI CURA DELLA DONNA, E QUALCHE GIORNO AVEVA CONFIDATO: "NON SO QUANTO POSSO ANCORA ANDARE AVANTI..."