DIETROFRONT! - SUL RILASCIO DEL PORTO DI ARMI AL DEPUTATO EMANUELE POZZOLO, IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BIELLA SMENTISCE “LA STAMPA” E PRECISA DI "NON AVERE ESPRESSO ALCUN PARERE NEGATIVO. ABBIAMO SOLO COMUNICATO DI NON ESSERE IN POSSESSO DI ELEMENTI UTILI DI VALUTAZIONE" IN ORDINE ALLE ESIGENZE RAPPRESENTATE DAL PARLAMENTARE…

EMANUELE POZZOLO PISTOLERO MEME

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Nell'ambito della procedura per il rilascio del porto di armi al deputato Emanuele Pozzolo il comando Provinciale dei carabinieri di Biella precisa di "non avere espresso alcun parere negativo". Il comando provinciale precisa di avere comunicato "solo di non essere in possesso di elementi utili di valutazione" in ordine alle esigenze rappresentate dal parlamentare per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Prefettura.

QUANDO IL DEPUTATO EMANUELE POZZOLO FECE DOMANDA PER IL PORTO D'ARMI, SENTENDOSI IN PERICOLO PER POSSIBILI RITORSIONI DA PARTE DEI PASDARAN IRANIANI, LA PREFETTURA DI BIELLA COME DA PRASSI CHIESE IL PARERE DEI CARABINIERI CHE DIEDERO RISPOSTA NEGATIVA: NON RAVVISARONO RISCHI PER LA SICUREZZA DI POZZOLO DA CONCEDERGLI DI GIRARE ARMATO – “LA STAMPA”: “DI SOLITO BASTEREBBE QUESTO PERCHÉ UNA RICHIESTA VENGA RESPINTA. PER IL DEPUTATO POZZOLO INVECE LA CONTRARIETÀ DELL'ARMA ERA STATA SUPERATA E IL PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE REGOLARMENTE CONSEGNATO DALLA PREFETTURA. AVVENIVA SOLO QUALCHE DECINA DI GIORNI PRIMA DELLA SERATA DI ROSAZZA…”

mini revolver north american arms 3

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-deputato-emanuele-pozzolo-fece-domanda-porto-39-armi-381265.htm