26 mag 2022 08:50

DIFFIDATE DEI MILIONARI CHE DICONO DI VOLER AIUTARE RAGAZZINE DISAGIATE – È STATO ARRESTATO PER PEDOFILIA JACQUES BOUTHIER, FONDATORE E DIRETTORE DELLA SOCIETÀ “ASSU 2000”: PER ANNI HA ABUSATO DI RAGAZZINE TRA I 14 E I 16 ANNI, CHE MANTENEVA IN UN APPARTAMENTO USANDOLE COME SCHIAVE DEL SESSO, FINCHÉ NON DIVENTAVANO MAGGIORENNI, QUINDI TROPPO GRANDI PER I SUOI GUSTI – LE PRENDEVA DALLA STRADA E PROMETTEVA LORO DI DARE VITTO E ALLOGGIO, CON LA COMPIACENZA DELLA MOGLIE. ANCHE I SUOI DIPENDENTI SAPEVANO TUTTO, CHE ORA DICONO: “ERA UN PORCO”. PERCHÉ NON HANNO DENUNCIATO PRIMA…