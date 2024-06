4 giu 2024 12:52

UNO, DIGIUNO E CENTOMILA – SONO SALITE A 436 LE VITTIME DELLA “SETTA DEL DIGIUNO”, FONDATA DA PAUL MACKENZIE IN KENYA: ALTRI SETTE CORPI SONO STATI RIESUMATI IN UNA FORESTA DEL PAESE AFRICANO - LE PERSONE SCOMPARSE E CONVINTE DAL PREDICATORE A NON MANGIARE "PER VEDERE GESÙ IN PARADISO" SAREBBERO IN TUTTO 610 - MACKENZIE E I SUOI COMPLICI SONO IN PRIGIONE DA PIÙ DI UN ANNO, IN ATTESA DELLA FINE DEL PROCESSO…