DILETTA-CI ANCORA – CHI È IL MISTERIOSO UOMO CON CUI DILETTA LEOTTA HA BALLATO UN INFUOCATO TANGO IN BARCA? DOPO LA FINE DELLA SUA STORIA CON IL PUGINE DANIELE SCARDINA, LA BOMBASTICA CONDUTTRICE HA MOSTRATO LE SUE ROTONDITÀ MENTRE SI MUOVEVA TRA LE BRACCIA DI QUESTO “AMICO” MISTERIOSO – MA IL FINALE NON È QUELLO CHE VI ASPETTATE… - VIDEO E FOTO BOMBASTICHE

IL VIDEO DEL TANGO DI DILETTA

Da "www.ilmessaggero.it"

diletta leotta balla il tango 5

Vacanze spensierate con gli amici nella sua Sicilia per Diletta Leotta da pochi giorni libera dagli impegni calcistici dietro alle telecamere di Dazn.

La conduttrice ha provato anche un tango sexy in barca mostrando il suo solito fisico da urlo: il suo partner però ha pensato bene di concludere il ballo gettandola in mare. Risate per tutti e anche per Diletta che non sembra affatto dispiaciuta di farsi un rinfrescante bagno.

