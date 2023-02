DIMISSIONI IN ROSA! - ECCONE UN’ALTRA DONNA CHE LASCIA PER DEDICARSI "ALLA FAMIGLIA": L’AD DI YOUTUBE, SUSAN WOJCICKI, HA ANNUNCIATO CHE MOLLERÀ DOPO 9 ANNI A CAPO DELLA PIATTAFORMA DI VIDEO ONLINE – DOPO JACINDA ARDERN, PRIMO MINISTRO DELLA NUOVA ZELANDA, E NICOLA STURGEON, PREMIER SCOZZESE, IL DIBATTITO È APERTO: PERCHÉ LE DONNE, DOPO ANNI PASSATI A MENARCELA CON LA STORIA DEL TETTO DI CRISTALLO, NON RIESCONO A REGGERE LA PRESSIONE?

(ANSA) - L'amministratrice delegato di YouTube, Susan Wojcicki, si dimetterà dopo nove anni al timone della più grande piattaforma di video online del mondo: lo ha annunciato lei stessa in un post sul suo blog, rivelando anche che il suo successore sara' il chief product officer di YouTube, Neal Mohan. Wojcicki, 54 anni, è stata in precedenza vicepresidente senior per i prodotti pubblicitari di Google ed è diventata Ceo di YouTube nel 2014.

Prima di Google, Wojcicki ha lavorato presso Intel e Bain & Company. "Oggi, dopo quasi 25 anni qui, ho deciso di fare un passo indietro dal mio ruolo di capo di YouTube e iniziare un nuovo capitolo incentrato sulla mia famiglia, sulla salute e sui progetti personali che mi appassionano", ha dichiarato Wojcicki.

Sebbene sia diventata una delle dirigenti donna più rispettate nel settore tech dominato dagli uomini, Wojcicki sarà anche ricordata come la prima padrona di casa di Google. Poco dopo che i co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin trasformarono il loro motore di ricerca in un'azienda nel 1998, Wojcicki affittò loro il garage della sua casa a Menlo Park, in California, per 1.700 dollari al mese.

Page e Brin - entrambi 25enni all'epoca - continuarono a perfezionare il loro motore di ricerca nel garage di Wojcicki per cinque mesi prima di trasferire Google in un ufficio più formale e in seguito convinsero la loro ex padrona di casa ad andare a lavorare per la loro azienda. "Sarebbe stata una delle migliori decisioni della mia vita", ha scritto Wojcicki nell'annuncio della sua partenza.