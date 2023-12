DIMMI CHE FACCIA HAI E TI DIRÒ SE PUOI GUARDARE UN PORNO - IL REGNO UNITO POTREBBE UTILIZZARE IL RICONOSCIMENTO FACCIALE PER I PIPPAROLI CHE ACCEDONO AI SITI HOT: SI TRATTA DI UNA MISURA CHE DOVREBBE SERVIRE A PROTEGGERE I MINORENNI DALL’ESPOSIZIONE AI CONTENUTI A LUCI ROSSE FINO AI 18 ANNI - MA QUANTO È SICURA PER LA PRIVACY DEGLI ALTRI UTENTI CHE VOGLIONO FARSI UNA SEGA IN SANTA PACE? AL MOMENTO NESSUNO SA SE SI FINIRÀ SCHEDATI, MA...

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Il Regno Unito potrebbe utilizzare il riconoscimento facciale per chi guarda i porno online. Non per punire gli adulti che ne usufruiscono generalmente, bensì i minorenni britannici cui non è permesso accedere a simili contenuti, almeno fino a quando compiono 18 anni. Ma come si fa? I “parental control” sinora non si sono dimostrati efficaci in ogni situazione, e tantomeno le “autocertificazioni” online da parte degli utenti.

Per questo, l'autorità governativa delle telecomunicazioni britannica, Ofcom, non ha escluso questa misura, attraverso la videocamera frontare del cellulare o del computer. Obiettivo finale: far sì che sempre meno minorenni abbiano accesso a contenuti pornografici online. [...]

Ovviamente, la proposta ha generato critiche nel Regno Unito. Sia chiaro: si tratta solo di raccomandazioni, almeno al momento, e il governo di Rishi Sunak non ha (ancora) presentato una legge al riguardo. [...] l’età media di un minorenne britannico che accede a contenuti pornografici oltremanica è pari a 13 anni. Troppo bassa, per le autorità. [...]

E tutti gli altri frequentatori del porno online? Possono essere davvero così sicuri di non lasciare tracce online e nei server governativi, in nome della privacy? Anche se non stanno compiendo alcun reato, qualora non guardino filmati illegali? Difficile dirlo e tantomeno assicurarlo. Siti come Pornhub considerano controproducente l’iniziativa: “Così si rischia di indirizzare gli utenti verso siti illegali, con ancora meno controllo”. [...]

