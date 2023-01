DIMMI COME GODI E TI DIRÒ CHI SEI – LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA CHE NON TUTTI FACCIAMO LE STESSE ESPRESSIONI QUANDO GODIAMO. C’È CHI TIENE GLI OCCHI CHIUSI E URLA DAL PIACERE, CHI HA UN’ESPRESSIONE QUASI IMPASSIBILE E CHI RIESCE A MANTENERE IL CONTATTO VISIVO CON IL PARTNER MENTRE STA VENENDO. E, INFINE, C’È CHI APPARE TESO. OGNI ESPRESSIONE DI GODIMENTO DICE MOLTO DI VOI: SCOPRITE COSA…

Le nostre espressioni facciali durante l'orgasmo forniscono indizi significativi sulla nostra personalità sessuale, su quanto ci piace e su quanto è facile entrare in contatto con i nostri partner.

Ecco le quattro facce più comuni che le persone fanno durante l'orgasmo.

L'AVVENTURIERO LUSSURIOSO

FACCIA DA SESSO: testa all'indietro, mascella abbassata, occhi chiusi, gemiti o mugolii, viso o collo arrossati.

Il 92% di noi chiude gli occhi durante l'orgasmo.

La chiusura di un senso accresce la sensazione degli altri;

orgasmo

La chiusura degli occhi riduce istantaneamente le inibizioni, perché il modo più rapido per eliminare l'imbarazzo è togliere il contatto visivo.

Tra tutte le facce da sesso, questa è quella che più si allinea alle versioni attraenti che vediamo ritratte dai media.

COSA DICE DI VOI:

Le persone che sfoggiano questo tipo di faccia da sesso tendono a essere disinibite. Siete pronti a tutto, vi piace parlare sporco, guardare porno, provare giocattoli sessuali, fare sesso all'aperto. Il sesso è una fonte di piacere e divertimento e vi piace immensamente.

orgasmo

IL TRANQUILLO REALIZZATORE

FACCIA DA SESSO: completamente immobile, completamente silenziosa, occhi chiusi e sguardo di intensa concentrazione, bocca leggermente divaricata, pugni chiusi.

Pensiamo che un partner silenzioso significhi che non gode del sesso, ma è vero il contrario.

Uno studio britannico ha chiesto alle donne se fare rumore durante il sesso fosse un segno di piacere e la maggioranza ha risposto di no.

orgasmo

I gemiti o i mugolii forti venivano fatti per far credere al partner di aver raggiunto l'orgasmo, in modo che il sesso finisse, o per aumentargli l'autostima. Fare molto rumore durante l'orgasmo può significare che si sta fingendo.

Quando raggiungiamo l'orgasmo, respiriamo più velocemente e meno profondamente. È difficile urlare o gridare mentre si respira in questo modo.

Se a questo si aggiungono gesti esagerati come stringere drammaticamente le lenzuola o agitarsi come una pornostar è quasi certo che si tratta di una finta.

COSA DICE DI VOI:

ORGASMO

Durante il sesso siete assorbiti da voi stessi. A letto, potersi sdraiare e godere del piacere è un vantaggio tanto quanto darlo con entusiasmo. Avete imparato a raggiungere l'orgasmo da soli mentre vi masturbate e, sebbene vi piaccia il sesso con il partner, avete bisogno di ritirarvi in quel luogo privato per spingervi oltre l'orlo del baratro.

IL CERCATORE DI INTIMITÀ

FACCIA DA SESSO: occhi spalancati, contatto visivo mantenuto per tutta la durata dell'orgasmo, intenso face-searching (leggere inconsciamente il volto del partner per verificare cosa sta provando), sorridente.

orgasmo capezzolo 4

Il terapeuta sessuale statunitense David Schnarch suggerisce che tutti noi dovremmo puntare ad avere orgasmi "ad occhi aperti" per incoraggiare una connessione emotiva più profonda durante il sesso.

Credetemi, è più difficile di quanto sembri.

All'inizio, la maggior parte delle persone ridono e si sentono più imbarazzate che eccitate.

Tuttavia, se si mantengono i nervi saldi, guardarsi l'un l'altro intensifica l'esperienza dell'orgasmo.

COSA DICE DI VOI:

sesso intenso anche senza orgasmi

Il sesso non è solo sesso per voi: il vostro obiettivo è l'intimità, non l'orgasmo. Il rilascio fisico passa in secondo piano rispetto al desiderio di stare vicino al partner. Poiché il sesso è anche espressione di amore e sentimenti, siete meno interessati alle prestazioni sessuali e più concentrati sui benefici emotivi del sesso.

IL PREOCCUPATO TESO

FACCIA DA SESSO: lineamenti corrucciati, sguardo di cupa determinazione, accigliato, occhi ben chiusi e labbra serrate.

Il sesso è più un lavoro che un piacere.

in estasi

Questo potrebbe significare che i problemi di rabbia all'interno della relazione stanno influenzando la vostra vita sessuale al punto da avvelenare la capacità di provare piacere.

COSA DICE DI VOI:

Molte persone si preoccupano del sesso: tutti soffriamo di un po' di ansia da prestazione ogni tanto. Ma sentirsi ansiosi e tesi quasi ogni volta che si entra in intimità con un partner non è normale.

