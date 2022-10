PAOLA BARALE SOTTO LE LENZUOLA - "LA VITA DA SINGLE E’ MERAVIGLIOSA, IL SESSO NON MANCA. COME DICE EVA ROBIN’S: IN ATTESA DI QUELLO GIUSTO MI DIVERTO CON QUELLI SBAGLIATI" – TRA I SUOI EX RAZ DEGAN, GIANNI SPERTI E ANCHE MARCO BELLAVIA, L'EX VOLTO DI "BIM BUM BAM" USCITO DAL GRANDE FRATELLO VIP PER PROBLEMI DI SALUTE MENTALE - OGGI L’EX VALLETTA DI MIKE BONGIORNO RACCONTA DI AVER VENDUTO SIA LA SUA MOTO CHE LA SUA AUTO. “A MILANO GIRO IN MONOPATTINO”