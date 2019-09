DIO BENEDICA JLO - JENNIFER LOPEZ DA STURBO NEL FILM “HUSTLERS” DOVE INTERPRETA UNA SPOGLIARELLISTA NEWYORKESE, MOSTRANDO UN FISICO DA “JUNGLE DRESS” FRUTTO DI UNA DIETA LOW CARB E DI ORE DI ALLENAMENTO A POLE DANCE – LA CANTANTE HA PUBBLICATO UN VIDEO PER MOSTRARE IL DIETRO LE QUINTE DEL FILM RICCO DI SCENE PICCANTINE E BALLETTI DA FAR PERDERE IL SONNO TANTO DA MERITARE LA CENSURA IN MALESIA…(VIDEO)

Making a movie in 29 days? Yeah, we did that.?Taking you ALL the way behind the scenes of Hustlers. ??Watch now: https://t.co/r4dWjcT9gP pic.twitter.com/smuYdvvW1l — Jennifer Lopez (@JLo) September 22, 2019

Da "www.lastampa.it"

jennifer lopez in 'hustlers' 19

Ha debuttato al secondo posto la commedia con Jennifer Lopez e prodotta dalla stessa attrice, "Hustlers", con 33 milioni di dollari nel primo weekend di uscita negli Stati Uniti. E la cantante ha deciso di lanciare sui social un video che riprende il dietro le quinte delle riprese del film.

jennifer lopez in 'hustlers' 13

La storia, che si basa su una vicenda reale pubblicata sul New York Magazine, intitolata "The Hustlers at Scores", parla di come quattro spogliarelliste newyorkesi abbiano approfittato di ricchi imprenditori durante la crisi finanziaria grazie ad una truffa. La scorsa settimana il film è stato censurato in Malesia. Le autorità del paese hanno spiegato che la pellicola contiene "contenuti osceni" non adatti al loro pubblico.

Alice Rosati per “www.vanityfair.it”

jennifer lopez in 'hustlers' 11

L’apparizione di Jennifer Lopez alla sfilata di Vesace con addosso l’abito Jungle Dress in versione 3.0 ha già fatto epoca. Se quando indossò l’originale nel 2000 sul red carpet degli Emmy Awards l’attenzione fu tale che Google semplificò la ricerca di quell’abito in chiffon verde dalla stampa giungla creando un nuovo servizio: Google Images, oggi nel tempo di Instagram dove avere accesso alle foto è facilissimo, J.Lo dà vita a una nuova era: quelle delle perennials, le donne che non invecchiano mai e che anzi, sono meglio a 50 anni che a 30.

JENNIFER LOPEZ E IL JUNGLE DRESS DI DONATELLA VERSACE

J.Lo, tonica e senza l’ombra della cellulite che cammina sicura e sexy sulla passerella di Versace ne è la prova. Lei, che ha sempre lavorato duro, è più in forma adesso. Il suo corpo è merito di molta disciplina, di una dieta low carb almeno dieci giorni al mese e del suo ultimo ruolo al cinema per il film Hustlers in uscita il 7 novembre. J.Lo nei panni di Ramona, guida una gang di spogliarelliste ladre. Un mestiere non semplicissimo, soprattutto se devi imparare la pole dance senza controfigura.

JENNIFER LOPEZ E IL JUNGLE DRESS DI VERSACE 5

Con l’aiuto della trainer Johanna Sapakien, coreografa e performer del Cirque du Solei, J.Lo ha iniziato ad allenarsi quattro mesi prima delle riprese: «La vita inizia alla fine della tua comfort zone… Questa è stata sicuramente una delle cose più difficili che io abbia mai fatto fisicamente.

jennifer lopez

Ma alla fine ne è valsa la pena», ha scritto su Instagram. Mentre nel video condiviso sul suo canale Youtube spiega come si è allenata. Il risultato è perfetto e J.Lo dimostra non solo di essere una Perennial ma di saper fare tutto: cantare, ballare su maxi tacchi plexi, recitare ed essere la producer del film, ovviamente, sfilare.

jennifer lopez

JENNIFER LOPEZ E IL JUNGLE DRESS DI VERSACE 4

jennifer lopez in 'hustlers' 1

jennifer lopez in 'hustlers' 10

J.Lo ha anche detto di voler imparare tutti i meccanismi della pole dance prima di affrontare la vera coreografia d’ingresso di Ramona: «Sto studiando la meccanica dei movimenti, come fare ad esempio per girarmi a testa in giù, non ruotare troppo velocemente, scivolare delicatamente senza riempirmi di lividi e poi posso arrivare a quello che fa il personaggio e padroneggiare tutto il gioco», racconta nel video.

jennifer lopez in 'hustlers' 20

«Ho dedicato moltissimo tempo alla pratica: mi hanno detto che ci vogliono anni per riuscire ad essere davvero perfette sul palo. Io, in qualche modo, ho dovuto farcela in sei settimane. Il palo è la prima scena che presenta il mio personaggio, così sexy, pericolosa».

