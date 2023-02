11 feb 2023 08:10

DIO, CHE BOTTA! – VICINO ROMA UNA SUORA DI QUASI 90 ANNI HA TAMPONATO UN PRETE E UN’ALTRA MACCHINA – I DUE RELIGIOSI NON HANNO AVUTO PROBLEMI, LA TERZA PERSONA COINVOLTA NELL’INCIDENTE INVECE È STATA PORTATA ALL’OSPEDALE PER SOSPETTE FRATTURE - QUELLA VOLTA CHE UNA MONACA FU BECCATA A 180 ALL'ORA PER ARRIVARE A ROMA, AGITATA PER LA CONDIZIONE DI SALUTE DI BENEDETTO XVI...