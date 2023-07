2 lug 2023 17:00

DIO CI SALVI DALLE EX SUCCHIASOLDI - KEVIN COSTNER DUELLA CON LA EX MOGLIE CHRISTINE BAUMGARTNER CHE PRETENDE 248 MILA DOLLARI AL MESE COME "SUPPORTO" AL MANTENIMENTO DEI FIGLI (MA CHE MAGNANO 'STI RAGAZZI, PEPITE D'ORO?) - LA DONNA HA GIA' INCASSATO 1,2 MILIONI IN BASE AGLI ACCORDI PREMATRIMONIALI – KOSTNER SI OPPONE ALLE RICHIESTE ASTRONOMICHE: SECONDO LUI, I SOLDI SERVIREBBERO ALLA BAUMGARTNER PER LA CHIRURGIA ESTETICA: “HA SPESO GIA’ 100 MILA DOLLARI PER INTERVENTI”