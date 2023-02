25 feb 2023 09:30

DIO CI SALVI DALLE SVALVOLATE - ASHLEY MORGAN SMITHLINE, UNA DELLE ACCUSATRICI DI MARILYN MANSON, RIVELA DI ESSERSI INVENTATA LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE: “SONO STATA SPINTA A MENTIRE DALLA SUA EX RACHELE VAN WOOD” - LE ACCUSE FATTE DA SMITHLINE CONTRO IL CANTANTE SONO STATE ARCHIVIATE LO SCORSO MESE E LEI AVRÀ DECISO DI PARLARE ORA CHE NON C’È PIÙ POSSIBILITÀ DI SPILLARE SOLDI: “WOOD MI HA DETTO CHE ERO STATA STUPRATA, MA NON ME LO RICORDAVO PERCHÉ…” - VIDEO