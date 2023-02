DIO LI FA, UN'APP LI ACCOPPIA! – È NATO IL “TINDER” PER I CATTOLICI, SI CHIAMA “CATHOLICMATCH” ED È UN’APPLICAZIONE CHE SERVE A FAR TROVARE L’AMORE AI CREDENTI CHE CERCANO UNA RELAZIONE SERIA E NON UN’AVVENTURA DI UNA NOTTE – OGNI UTENTE DOVRÀ INDICARE QUALI (E CON QUANTA INTENSITÀ) PRECETTI RELIGIOSI SEGUE COSÌ CHE L’ALGORITMO FACCIA INCONTRARE PERSONE CON ABITUDINI SIMILI (MA NIENTE SESSO FINO AL MATRIMONIO)

Estratto dell’articolo di Simona Griggio per www.ilfattoquotidiano.it

“Trova il tuo per sempre”, si legge nella home page del sito. Il tuo chi? Il partner, è ovvio. Ma in questo caso non è l’amante occasionale, il trombamico o amica per una toccata e fuga, il compagno o compagna di un’avventura extra coniugale. E nemmeno un gioco di scambio erotico virtuale.

No, CatholicMatch, il Tinder dei cattolici sul web, propone la possibilità di incontrare il partner della vita e, se ci andrete entrambi, del Paradiso. La app destinata a chi vuole incontrare persone con la stessa fede e principi, single credenti che condividono i medesimi valori, si propone come il ‘sito di incontri cattolico più grande e affidabile al mondo’.

Come funziona? Al momento dell’iscrizione, all’inizio gratuita, si chiede agli utenti di indicare tra le varie cose il grado di osservanza ai precetti cattolici. E si intuisce subito dalle prime pagine che la probabilità di trovarlo davvero, il partner per sempre, è più alta che in altri siti proprio in virtù di una visione delle relazioni condivisa. […]

Rivolto a persone di tutte le età e provenienza, il sito è una risposta tecnologica alle esigenze della comunità cattolica, che, erroneamente, si pensa sia lontana dalle modalità di contatto più aggiornate della contemporaneità. Perché? Nel recente articolo ‘L’amore al tempo del Dating – Sull’analfabetismo sentimentale ed erotico”, pubblicato su La civiltà cattolica, si fa riferimento alle parole di papa Francesco nella prefazione di un libro sulla Chiesa nel mondo digitale.

“Il mondo digitale va abitato da cristiani”, scrive Sua Santità. Nel testo dell’articolo si legge: “Dalla cultura digitale sono giunte molte sorprese, e l’importanza che ha assunto nella vita quotidiana è indiscutibile. Non sembra trattarsi di una moda passeggera, anzi il suo influsso appare irreversibile. In particolare, ha avuto un grande impatto sui rapporti umani, al punto da modificare anche le modalità con cui ci si incontra”. […]

Però attenzione, CatholicMatch non è al riparo dalle trappole in cui incappano tutti gli altri siti di incontri. Anche quando si dice di condividere una visione della vita, poi la vita bisogna viverla e non immaginarla.

