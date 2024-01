DIO LI FA E POI LI ACCOPPIA – I LOOK SMANDRAPPATI DI BIANCA CENSORI NON SONO SOLO COLPA DI QUEL MATTACCHIONE DEL "MARITO", KANYE WEST: LA TETTONICA SIGNORINA ERA AVVEZZA A MOSTRARE LE SUE PROCACI CURVE GIÀ PRIMA DELL’INCONTRO CON LO SVALVOLATO RAPPER – IN UN SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL 2021, PER ESEMPIO, POSAVA CON I PROVOLONI AL VENTO, METTENDO BENE IN RISALTO IL SEDERONE, COPERTO DA UNA SPECIE DI FILO INTERDENTALE…

Estratto dell'articolo di Alessia Morosini per www.vanityfair.it

bianca censori 5

Bianca Censori è la nuova «moglie» di Kanye West, virgolette necessarie dato non è ancora chiaro se il matrimonio sia stato ufficializzato o meno da un contratto valido e firmato. In ogni caso, due fedi nuziali fanno capolino sugli anulari dei due presunti sposi e pare che, il 13 gennaio, una cerimonia segreta e tra pochi intimi ci sia stata e sia stata anche fortemente sentita dai due protagonisti.

[...]

Ma chi è Bianca Censori?

Bianca ha 28 anni, è australiana, più precisamente di Melbourne, città in cui ogni tanto ritorna per stimolare la sua creatività, per poi metterla in pratica a Los Angeles, luogo in cui vive. [...] dal 2020 è infatti una designer di moda presso Yeezy, marchio fondato da West. Prima aveva lei stessa fondato un marchio di gioielli dal nome Nylons Jewellery, gestito dal 2013 al 2017, le cui sorti però, non sono state fortunatissime.

bianca censori 4

Le skills per diventare una designer le ha apprese prima alla Carey Baptist Grammar School di Melbourne, poi conseguendo un master in Architettura e muovendo i primi passi nel mondo del lavoro come consulente e architetta.

[...]

Se tra le prime cose che avete tentato di fare per conoscere meglio Bianca, dopo che le news sulla sua relazione con Kanye sono iniziate a circolare, ci sono stati dei tentativi fallimentari di curiosare tra i suoi social, la colpa non è da attribuire alle vostre limitate doti da investigatore.

Se non avete trovato nulla è perché Bianca ha prontamente disattivato i suoi profili social una volta diffuse le notizie sul matrimonio. Scelta personale o «consiglio» del marito che con i social, si sa, non va particolarmente d’accordo? Farà presto ritorno? Si vocifera di sì…

