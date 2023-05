DIO PERDONA, IL COMUNE DI TREVIGNANO NO – DOPO CHE È STATO SMANTELLATO IL SUO SANTUARIO ABUSIVO (GAZEBO, PANCHE E CARTELLI), LA SANTONA GISELLA CARDIA DOVRÀ TOGLIERE DI MEZZO ANCHE LA STATUA DELLA MADONNA – LEI NON HA ALCUNA INTENZIONE DI LEVARE LA TECA CHE LE SERVE PER IL TEATRINO CHE METTE IN SCENA OGNI 3 DEL MESE MA L'ORDINANZA DEL COMUNE PARLA CHIARO - SE NON ACCADRÀ ENTRO 90 GIORNI ALLORA...

Estratto dell’articolo di Chiara Rai per “il Messaggero”

IL GAZEBO DEL SANTUARIO DI TREVIGNANO VIENE SGOMBERATO

Se dovesse piovere i fedeli dovranno aprire l'ombrello o subire le intemperie. È stato rimosso il gazebo abusivo che si trovava nel terreno delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano Romano, sulla collina in via Campo delle Rose con affaccio suggestivo sul lago di Bracciano.

Ci vorrà, d'ora in poi, una buona dose di spirito di sacrificio per seguire le visioni della santona Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia che ogni 3 del mese dice di ricevere messaggi dalla Madonna e di fare pseudo miracoli come la moltiplicazione degli gnocchi e del coniglio per i suoi commensali. È così che aggrega persone e raccoglie donazioni "per la Onlus".

Il Tribunale di Civitavecchia ha autorizzato il dissequestro del manufatto e ieri mattina i guardiaparco e gli agenti di polizia locale hanno tolto i sigilli per permettere, secondo quando disposto dall'ordinanza del Comune, la rimozione della tettoia a carico della ditta individuata dall'associazione "La Madonna di Trevignano" presieduta da Gianni Cardia il marito della sedicente veggente.

gisella cardia le iene 3

Un dato certo è che per il momento è stata rimossa solo la tettoia e rimane la teca in vetro con la statua della Madonna, una costruzione in legno alta tre metri contenente un'opera votiva, 61 panche, cartellonistica e segnaletica per i fedeli, palizzate in legno e cordoni. Sono tutte le opere considerate abusive ed elencate nell'ordinanza di demolizione emessa un mese fa dal Comune di Trevignano.

FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO

Quindi l'ordinanza è solo parzialmente rispettata. Per scongiurare che il Comune si prenda il terreno, la veggente deve levare tutto e il Comune deve effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza, la onlus sarà sanzionata e i beni e l'area vincolata e che ricade nel Parco regionale di Bracciano, saranno acquisiti a patrimonio comunale. […]

L'attenzione è spostata proprio sulla teca con la Madonna che Cardia non avrebbe intenzione di rimuovere, almeno così ha detto a una fedele durante i saluti dopo la mis en scène dello scorso 3 maggio, ribadendo ai presenti che gli appuntamenti mensili proseguiranno. […]

fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna Gisella Cardia la madonna di trevignano IL GAZEBO DEL SANTUARIO DI TREVIGNANO VIENE SGOMBERATO