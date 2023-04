DIO PERDONA, URSULA NO – E’ STATO UCCISO IL LUPO ACCUSATO DI AVER SBRANATO, A SETTEMBRE 2022, IL PONY DOLLY DI PROPRIETA’ DELLA VON DER LEYEN - DOPO QUELL’EPISODIO, LE AUTORITÀ FORESTALI AVEVANO DECISO CHE L’ANIMALE, IDENTIFICATO CON IL CODICE DI GW950M E INDICATO COME “CAPO” DEL BRANCO DI BURGDORF NELLA REGIONE DI HANNOVER, ANDAVA ABBATTUTO. ORA NELL’ELENCO PUBBLICATO DI LUPI TROVATI MORTI NELL’AREA C’E’ ANCHE LA SIGLA DEL LUPO CHE HA CAUSATO IL “LUTTO” A URSULA…

Da “Libero quotidiano”

Un lupo diventato famoso suo malgrado. Perché è quello accusato di aver sbranato nel settembre dell’anno scorso Dolly, il pony 30enne che era di proprietà di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Dopo quell’episodio, le autorità forestali avevano deciso che l’animale - identificato con il codice di GW950m, e indicato come “capo” del branco di Burgdorf nella regione di Hannover - andava abbattuto.

Ora emerge che sul sito Internet del ministero dell’Ambiente della Bassa Sassonia, nell’elenco pubblicato di lupi trovati morti nell’area e per i quali era stata per l’appunto autorizzata la caccia perché troppo aggressivi e pericolosi, compare anche la sigla del lupo in questione.

LUPO 3

Non sono indicate le cause della morte, che potrebbe essere anche naturale o accidentale - e comunque, fosse stato cacciato, si dovrebbe sapere. Quasi un giallo.