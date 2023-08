22 ago 2023 18:03

DIO PERDONA, LE VITTIME DEI PRETI NO – L’ARCIDIOCESI DI SAN FRANCISCO HA DICHIARATO BANCAROTTA A CAUSA DELLE TROPPE CAUSE PER ABUSI SESSUALI – L'ARCIVESCOVO DELLA CITTÀ CALIFORNIANA, MONSIGNOR SALVATORE J. CORDILEONE (SIC!), HA DOVUTO ANNUNCIARE CHE LE CASSE SONO STATE SVUOTATE PER LE OLTRE 500 CAUSE, CHE RIGUARDANO MOLESTIE E VIOLENZE SUBITE DAGLI ANNI SESSANTA AGLI OTTANTA: “IL PROCESSO DI FALLIMENTO È IL MODO MIGLIORE PER FORNIRE UNA SOLUZIONE COMPASSIONEVOLE ED EQUA PER I SOPRAVVISSUTI”. AMEN...