Da “Libero quotidiano”

Francesca Pascale scende in campo e fonda la sua associazione. In uno dei momenti più delicati di Forza Italia, tra scissionisti in fuga verso Renzi, sostenitori pro-Conte e filo renziani, la compagna del Cavaliere ha depositato all' ufficio marchi e brevetti del ministero dello Sviluppo economico l' associazione «I Colori della Libertà» che si occuperà della tutela dei diritti degli omosessuali. Già nel 2014, la Pascale aveva registrato il simbolo della Fondazione «I Colori della Libertà», ora, dopo aver dato il suo sostegno alle sardine, arriva l' associazione.

