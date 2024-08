27 ago 2024 11:40

I DIPENDENTI NON SONO SCHIAVI SEMPRE A DISPOSIZIONE - IN AUSTRALIA IL "DIRITTO DI DISCONNESSIONE" DIVENTA LEGGE: I DIPENDENTI POTRANNO RIFIUTARSI DI LEGGERE O RISPONDERE AI MESSAGGI DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO UNA VOLTA TERMINATO IL TURNO - IL PRIMO MINISTRO LABURISTA, ANTHONY ALBANESE: "LE PERSONE NON SONO PAGATE 24 ORE AL GIORNO E QUINDI NON DEVONO LAVORARE 24 ORE" - IN FRANCIA UNA NORMA SIMILE È LEGGE DA ANNI, COSÌ COME IN SPAGNA E IN BELGIO. E L'ITALIA?