11 ago 2023 18:45

I DIPENDENTI DI LA PERLA LASCIATI IN MUTANDE – I 350 LAVORATORI DEL MARCHIO BOLOGNESE DI LINGERIE DI LUSSO HANNO RICEVUTO VIA WHATASPP LA COMUNICAZIONE CHE I LORO STIPENDI SARANNO PAGATI IN RITARDO (NON SI SA QUANDO) – LA PROPRIETA' NON RISPONDE NEANCHE AI SINDACATI – LA STORICA AZIENDA, FINITA SOTTO L’ALA DEL FONDO OLANDESE TENNOR, STA SUBENDO UNA LENTA AGONIA, CON I DIPENDENTI IN SOLIDARIETÀ DALLO SCORSO ANNO...