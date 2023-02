DIPLOMAZIA NEL PALLONE – DOPO “L’INCIDENTE” DELLA MONGOLFIERA-SPIA CINESE, ABBATTUTA DAGLI STATI UNITI, I RAPPORTI TRA WASHINGTON E PECHINO TORNANO TESI PIÙ CHE MAI. IL REGIME COMUNISTA SI INCAZZA E PRESENTA UNA PROTESTA FORMALE ALL’AMBASCIATA AMERICANA. XI JINPING È IN FORTE IMBARAZZO PER ESSERSI FATTO BECCARE CON LE MANI NELLA MARMELLATA, E L’AMMINISTRAZIONE BIDEN VOLEVA UNA SCUSA PER RITARDARE IL VIAGGIO DI BLINKEN… - VIDEO

1. PALLONE-SPIA:CINA,DA USA DANNI A STABILIZZAZIONE RAPPORTI

(ANSA) - Gli Usa hanno "gravemente influito e danneggiato gli sforzi e i progressi di entrambe le parti nella stabilizzazione delle relazioni sino-americane dall'incontro di Bali", a margine del G20 dello scorso novembre, tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden.

Lo si legge in una nota della diplomazia cinese, sulle proteste formali presentate ieri dal viceministro degli Esteri Xie Feng "al capo dell'ambasciata americana" a Pechino sull'uso della forza contro quello che ha affermato essere un "dirigibile senza pilota civile" sullo spazio aereo degli Stati Uniti, abbattuto dai militari Usa perché considerato un mezzo per lo spionaggio.

Malgrado le rassicurazioni fornite sulla natura del "dirigibile senza pilota civile", gli Stati Uniti hanno insistito "sull'uso indiscriminato della forza contro il mezzo che stava per lasciare lo spazio aereo statunitense, reagendo ovviamente in modo eccessivo e violando gravemente lo spirito del diritto internazionale e della pratica internazionale".

La Cina "si oppone risolutamente e protesta con forza, ed esorta gli Stati Uniti a non intraprendere ulteriori azioni che danneggino gli interessi della Cina e a non intensificare o espandere la tensione", si legge ancora nella nota. Pechino "sta prestando molta attenzione allo sviluppo della situazione, salvaguarderà risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi, difenderà con forza gli interessi e la dignità della Cina e si riserva il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie".

2. PALLONE-SPIA: VERSO INFORMATIVA A EX STAFF TRUMP SU CASI PASSATI

(ANSA) - L'amministrazione Biden è disponibile a informare gli ex funzionari dell'amministrazione Trump sui palloni-spia cinesi che hanno sorvolato gli Stati Uniti durante la presidenza del tycoon. L'offerta di un briefing segue le polemiche e le accuse lanciate da Trump e dagli ex componenti del suo consiglio di sicurezza sulla mancanza di informazioni al riguardo.

I palloni-spia durante l'era Trump "sono stati scoperti quando la precedente amministrazione aveva lasciato. L'intelligence è pronta a informare gli ex dell'amministrazione Trump sul programma di sorveglianza cinese", riferiscono fonti della Casa Bianca con i media americani.

3. PALLONE-SPIA: CINA, PROTESTA FORMALE AD AMBASCIATA USA

(ANSA) - La Cina ha presentato ieri proteste formali "al capo dell'ambasciata americana" a Pechino sull'uso della forza contro quello che ha affermato essere un "dirigibile senza pilota civile" per usi civili sullo spazio aereo degli Stati Uniti, abbattuto dai militari Usa perché considerato un mezzo per lo spionaggio.

Il viceministro degli Esteri cinese Xie Feng, si legge in una nota diffusa questa mattina, ha sottolineato che "il dirigibile senza pilota civile cinese è finito nello spazio aereo statunitense a causa di incidenti e inconvenienti causati da forza maggiore. I fatti sono chiari e non possono essere distorti o diffamati".

4. LE MINACCE DI PECHINO PER IL PALLONE MA XI VUOLE IL DIALOGO

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

Pechino ha schierato anche il ministero della Difesa nella crisi del pallone-spia abbattuto nel cielo degli Stati Uniti. «L’uso della forza armata da parte americana è un chiaro eccesso di reazione, di fronte al quale ci riserviamo di rispondere con i mezzi necessari», ha detto un portavoce militare. Stesso tenore nel comunicato degli Esteri: «Forte malcontento e protesta solenne» (la formula più aspra nel linguaggio diplomatico) per l’azione del caccia F-22 Raptor che sabato ha centrato con un missile quello che la Cina insiste a definire «un dirigibile senza pilota per ricerche meteorologiche».

Per giorni, i cinesi hanno cercato di limitare i danni, sostenendo che l’intrusione nello spazio aereo americano era stata causata da «forza maggiore», venti sfavorevoli che avrebbero spinto il loro pallone proprio sopra la base militare del Montana dove sono celati nei silos 150 missili intercontinentali dello «US Air Force Global Strike Command».

Non è una grande rivelazione che Cina e Stati Uniti si spiino reciprocamente. Ma i cinesi si sono fatti scoprire di nuovo, con un’incursione temeraria e spettacolare. È sembrato che Xi Jinping fosse in imbarazzo, spiazzato dalla sospensione della visita del Segretario di Stato Antony Blinken, che avrebbe dovuto incontrare ieri a Pechino. Invece della photo opportunity con stretta di mano e sorrisi per segnalare una ripresa di dialogo, sono le immagini del pallone in caduta nell’Atlantico a dominare la scena.

Per assorbire lo schiaffo di Blinken, i cinesi avevano detto che l’incontro era stato annunciato solo da Washington, non ancora confermato dalla loro diplomazia. Una sottigliezza cerimoniale che lascia aperta la via per un appuntamento in giorni migliori, quando la scia polemica del pallone si sarà dissolta.

Dice all’agenzia americana Bloomberg Wang Yiwei, direttore dell’Istituto affari internazionali all’università Renmin ed ex diplomatico: «Quello che succede dimostra quanto sia fragile il dialogo; Washington voleva una scusa per ritardare il viaggio di Blinken; Pechino sostiene di non averlo invitato: le due parti non hanno ancora raggiunto un accordo su molti dossier, per questo hanno trovato una scusa».

L’incidente comunque è stato reale. Le dichiarazioni di Difesa ed Esteri ora mostrano un cambio di tono a Pechino: dal disappunto per «l’errore» dei programmatori meteorologici alla reazione sdegnata, con l’ipotesi di una non definita rappresaglia. Sarà bene che i comandi militari delle due parti limitino il rischio di incontri ravvicinati tra aerei da ricognizione (quasi sinonimo di spionaggio) e navi da guerra nel Mar cinese meridionale, avvertono gli analisti ricordando passati incidenti e collisioni sfiorate o avvenute.

«I cinesi sono stati presi con le mani nel sacco, senza vie d’uscita proprio nel momento in cui volevano migliorare le relazioni con l’Occidente e in particolare gli Stati Uniti», spiega sul New York Times il politologo Evan Medeiros […]

