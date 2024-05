14 mag 2024 16:20

LA DIPLOMAZIA PARACULA DI MUSK – AL MILIARDARIO SUDAFRICANO NON FREGA UN CAZZO DELLA POLITICA: CORTEGGIA I LEADER GLOBALI DI DESTRA SOLTANTO PER OTTENERE BENEFICI PER LE SUE AZIENDE – IL “NEW YORK TIMES” METTE IN FILA LE SUE AMICIZIE: CON JAVIER MILEI IN ARGENTINA (PAESE RICCO DI LITIO, FONDAMENTALE PER TESLA), IN BRASILE CON BOLSONARO, DOVE HA OTTENUTO 150 MILA ACCOUNT PER STARLINK. E POI GLI ABBRACCI CON MELONI E L'AVVICINAMENTO A MODI…