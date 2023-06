UN DISASTRO CHIAMA L’ALTRO - IN FLORIDA SI STANNO PREPARANDO ALL’ARRIVO DI ALMENO DICIASSETTE TEMPESTE, NOVE DELLE QUALI POTREBBERO DIVENTARE URAGANI: SE PER NOI È UNO SCENARIO APOCALITTICO, PER GLI AMERICANI È UNA PROSPETTIVA COMUNE – E INFATTI SE VUOI ABITARE DA QUELLE PARTI DEVI DIVENTARE UN "SURVIVALISTA": IL PIANO D’EMERGENZA PREVEDE DI AVERE SCORTE DI CIBO E ACQUA, TENERE LA MACCHINA CON IL SERBATOIO PIENO E…

Gli Stati americani della costa est si stanno preparando all'arrivo degli uragani. A New Orleans hanno diffuso un messaggio ai cittadini, per dire loro «tenetevi pronti», mentre la Florida ha deciso di togliere le imposte su alcuni prodotti che diventeranno preziosi in caso di emergenza come batterie, radio, generatori, sapone e prodotti dedicati agli animali.

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha previsto una stagione «quasi normale» di tempeste e uragani, che comincia ora e e finirà il 30 novembre, e che prevede da dodici a diciassette tempeste. Il ciclone tropicale è considerato un vortice di nuvole e tuoni che diventa tempesta tropicale quando tocca o supera i 62 chilometri orari.

Delle diciassette tempeste, nove potrebbero diventare uragani […] La Florida Divison of Emergency Management ha consigliato alla popolazione di dotarsi di un «piano d'emergenza» per la famiglia e per le attività economiche.

Consigliato anche di mettere da parte fino da ora vivande e allestire kit di sopravvivenza, dotandosi di scorte di cibo e di acqua, torce elettriche, batterie, medicinali, e portare sempre dietro i documenti della polizza sanitaria. Sono state indicate in anticipo le zone di evacuazione nel caso di uragani particolarmente violenti.

Le auto andranno tenute sempre con il serbatoio pieno, e i veicoli elettrici caricati tra il 50 e l'80 per cento […] Questo scenario da film apocalittico in realtà è abbastanza comune negli Stati Uniti […]

