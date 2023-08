20 ago 2023 16:48

DISASTRO JACOBS – IL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI PIANI NON SI QUALIFICA PER LA FINALE AI MONDIALI DI ATLETICA DI BUDAPEST: MARCELL JACOBS HA CORSO LA SEMIFINALE CON UN DELUDENTE 10’’05, CHIUDENDO AL QUINTO TEMPO. ALMENO NON SI È FATTO MALE…