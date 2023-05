IL DISASTRO VISTO DALLO SPAZIO - L’ANDAMENTO DELL’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA PUÒ ESSERE SEGUITO ORA PER ORA GRAZIE ALLE IMMAGINI DEL SATELLITE COSMO-SKYMED: IN BLU SI NOTANO LE AREE ALLAGATE CHE, NEGLI ULTIMI DUE GIORNI, SI SONO ESTESE NOTEVOLMENTE - UNO STRUMENTO IN PIÙ PER I SOCCORRITORI CHE RIESCONO COSÌ A…

Estratto dell'articolo di Paolo Virtuani per www.corriere.it

alluvione in emilia romagna visto dal satellite 2

L’andamento dell’alluvione in Emilia-Romagna può essere seguito ora per ora grazie alle immagini del satellite Cosmo-SkyMed ed elaborate da Copernicus, il servizio europeo di protezione ambientale tramite immagini dallo Spazio.

L’immagine qui sopra è stata acquisita alle 16.55 di giovedì 18 dal radar 2/HR a bordo del satellite, sviluppato dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) in cooperazione con il ministero della Difesa, elaborata e rilasciata dal Rapid Mapping di Copernicus alle 13.30 di venerdì 19.

alluvione in emilia romagna visto dal satellite 1

In azzurro-blu si notano le aree allagate (che negli ultimi due giorni si sono estese notevolmente), ingrandendo la mappa si può scendere a dettagli molti particolareggiati, seguendo le aree allagate praticamente campo per campo, via per via. Uno strumento in più a disposizione dei soccorsi e della Protezione civile che operano delle zone disastrate.

VEDUTA DALL'ALTO DI LUGO DI ROMAGNA DOPO L ESONDAZIONE DEI CANALI MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA SFOLLATI NEI PALASPORT - MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA - MAIALI A MOLLO

[…]