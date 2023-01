8 gen 2023 09:11

DISCESA FATALE – A SONDRIO UN 29ENNE È MORTO IN UN INCIDENTE SULLE PISTE DA SCI - IL RAGAZZO HA PERSO IL CONTROLLO ED È ANDATO A SBATTERE CONTRO UNO DEI CANNONI SPARANEVE A BORDO DELLA PISTA – IL GIOVANE SCIATORE È STATO PORTATO IN ELISOCCORSO ALL’OSPEDALE DOVE PERÒ NON C’È STATO NULLA DA FARE. SULL’ACCADUTO ORA INDAGA LA PROCURA DI SONDRIO...