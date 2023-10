DISCO INFERNO – LA CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO NELLA DISCOTECA “LA FONDA”, A MURCIA, IN SPAGNA, POTREBBE ESSERE UN CORTOCIRCUITO. NEL ROGO DIVAMPATO ALLE 6 DI DOMENICA MATTINA SONO MORTE ALMENO 13 PERSONE, 3 ANCORA I DISPERSI – IN UN MESSAGGIO AUDIO INVIATO DA UNA DELLE VITTIME AI GENITORI (“MAMMA TI AMO. STIAMO PER MORIRE”) SI SENTONO DELLE PERSONE URLARE DI ACCENDERE LE LUCI PER POTER SCAPPARE, QUESTO PARTICOLARE FA PENSARE CHE CI SIA STATO UN GUASTO ALL’IMPIANTO ELETTRICO…

«Mamma, ti amo. Stiamo per morire». Sono le sei del mattino di domenica quando una ragazza invia questo messaggio disperato alla famiglia. Siamo a Murcia, città universitaria nel sudest della Spagna, e molti affollano le discoteche nella zona commerciale e ricreativa denominata Las Atalayas.

In uno dei locali, La Fonda, scoppia un grosso incendio. Le fiamme divorano tutto, fanno crollare il primo piano, arrivano al tetto e si diffondono nei night club adiacenti, il Teatre e il Golden, anche loro pieni di clienti intenti a divertirsi.

Alle otto di mattina i vigili del fuoco annunciano che l’incendio è domato, ma ora l’impresa è localizzare i corpi rimasti sepolti tra le macerie ancora fumanti perché c’è il rischio di altri crolli. Finora sono 13 le vittime, una di queste è la ragazza che ha inviato il messaggio alla madre.

Il padre, in lacrime, racconta che la figlia era andata a Murcia perché dove vivono, a Caravaca de la Cruz, non ci sono discoteche. «Sono arrivati all’alba — dice —, era la seconda volta che venivano». Nella registrazione si sentono le urla di paura e c’è chi chiede che si accendano le luci per potere uscire. Un particolare che, secondo il quotidiano La Opinion de Murcia, fa pensare che l’incendio sia scoppiato per un cortocircuito. Quattro, invece, le persone in ospedale per aver inalato fumo.

La maggior parte delle vittime si trovava a La Fonda, dove sono divampate le fiamme. Ma il numero dei morti potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché sono almeno tre le persone disperse, secondo quanto ha riferito il sindaco di Murcia, José Ballesta.

[…] Al momento, infatti, non si conosce l’identità di chi ha perso la vita, anche perché i corpi sono irriconoscibili. Le autorità hanno chiesto ai parenti delle presunte vittime di fornire campioni di Dna, nonché fotografie e informazioni sugli oggetti che potrebbero avere indosso. […]

