DISCO INFERNO – UN INCENDIO HA DISTRUTTO UNA DISCOTECA DI MURCIA, NEL SUD DELLA SPAGNA: SETTE PERSONE SONO MORTE E ALTRE QUATTRO SONO RIMASTE INTOSSICATE. MA IL BILANCIO È PROVVISORIO: CI SONO MOLTI DISPERSI E IL NUMERO DELLE VITTIME POTREBBE SALIRE – LE FIAMME SAREBBERO PARTITE DA UN CORTOCIRCUITO, E SI SONO PROPAGATE RAPIDAMENTE…

?? | Impactantes imágenes revelan la magnitud del devastador incendio sucedido en la discoteca Teatre en la zona Atalayas de Murcia, esta madrugada. El saldo trágico hasta ahora es de 6 personas fallecidas, y no se descarta que la cifra pueda aumentar. pic.twitter.com/yh5PpNfGpf — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2023 .@BomberosMurcia, en el interior de la discoteca Teatre de Murcia donde han muerto 6 personas. pic.twitter.com/2HWFF6B3Uz — Manuel Segura Verdú (@manuelsegura) October 1, 2023

Estratto da www.corriere.it

incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 10

Almeno sette persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate in seguito all'incendio […] nella discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna, scoppiato alle 6 di stamattina.

Si tratta di un bilancio provvisorio: i soccorritori […] non escludono che ci possano essere altre vittime. Al momento si stanno cercando molte persone di cui non si sa ancora nulla, come ha confermato il sindaco della città di Murcia.

incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 7

[…] L'incendio potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito nella discoteca. Le fiamme si sono propagate rapidamente, il tetto è crollato. […] i feriti […] al momento sono 4: due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni, tutti intossicati dal fumo. Non è ancora chiara la causa delle fiamme che sono state domate da poco. […]

discoteca teatre murcia incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 9 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 8 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 3 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 4 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 2 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 1 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 5 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 6