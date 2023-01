DISCRIMINAZIONI CHE NON LO ERANO – È STATO RESPINTO IL RICORSO DELLA VIGILESSA 27ENNE DI CESENA CHE HA ACCUSATO IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI NON AVERLE RINNOVATO IL CONTRATTO PER LA SUA AVVENENZA: “MI HA DETTO CHE CON IL MIO SORRISO NON AVREI OTTENUTO GRATIFICAZIONE DAGLI UTENTI, ALLUDENDO AL FATTO CHE SAREBBE STATO MEGLIO DEDICARMI AD ALTRE ATTIVITÀ” – LA RAGAZZA CHIEDEVA DI ESSERE REINTEGRATA, MA PER IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FORLÌ…

Aveva vinto il concorso per essere assunta come agente di Polizia Locale con contratto a tempo di formazione di un anno e aveva sostenuto un colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato, era stata bocciata e aveva accusato la commissione di averla discriminata «perché troppo bella per essere una vigilessa».

Lei non si era data per vinta e aveva presentato un ricorso cautelare ma, niente da fare, il giudice del lavoro del Tribunale di Forlì lo ha respinto con un decreto di rigetto.

«Dopo la prova – aveva scritto l’avvocato della giovane nel ricorso cautelare – il comandante le avrebbe detto che data la sua avvenenza subiva il fascino della divisa e con il suo sorriso non avrebbe ottenuto gratificazione degli utenti, alludendo de facto che sarebbe stato meglio dedicarsi ad altre attività a lei più consone».

La giovane avrebbe risposto per le rime al comandante in prima battuta prima di intraprendere le vie legali. Il documento risale al 26 settembre scorso mentre la relazione della commissione istituita presso il Comune di Cesena pochi giorni prima. La stessa commissione aveva espresso un giudizio molto netto «rispetto alle competenze tecnico/specialistiche la candidata evidenzia gravi lacune con errori di sostanza con riferimento all’intera struttura della legge di depenalizzazione, dimostrando di non aver competenze tecniche necessarie per svolgere il servizio in autonomia».

Ecco il motivo «ufficiale» per cui il contratto di formazione e lavoro non era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato di Agente di Polizia Locale categoria C. […]

