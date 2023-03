DISERTA, NON FARTI AMMAZZARE – L’ESERCITO UCRAINO HA LANCIATO IL PROGRAMMA “VOGLIO VIVERE”, UN CENTRALINO GESTITO DA UN TEAM DI DIECI PSICOLOGI, CHE I SOLDATI RUSSI POSSONO CHIAMARE SE DECIDONO DI DISERTARE – DOPO GLI ARRUOLAMENTI FORZATI DI PUTIN, IL NUMERO DI RUSSI IN FUGA DALLA TRINCEA È IN AUMENTO – GLI OPERATORI SI TROVANO IN UNA BASE SEGRETA IPERPROTETTA, VISTO CHE SONO TRA GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DI “MAD VLAD”...

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

[…] i soldati russi non capiscono per che cosa vanno a morire e disertano in numero sempre maggiore. Dopo l'ultimo arruolamento forzato di 300.000 unità deciso dal Cremlino, […] Da qualche settimana gli strateghi ucraini hanno dato vita al programma "Voglio vivere", istituendo una linea calda che i nemici possono chiamare se decidono di abbandonare i combattimenti. La gestiscono in tutto dieci persone, uomini e donne che hanno studiato psicologia e parlano bene il russo. […]

LA BASE

I dieci operatori della linea calda rispondono da una base segreta superprotetta, perché le diserzioni sono ormai così tante che Putin li considera un obiettivo strategico da eliminare al più presto. Hanno un portavoce, il tenente Vitaly Matvienko, il quale parla pochissimo e quando fa ascoltare una registrazione altera la voce del soldato perché non possa essere riconosciuta.

[…] Gli operatori assicurano a chi chiama che nei loro documenti si scriverà che sono stati catturati e non che si sono arresi volontariamente. Questo è indispensabile nel caso in cui vogliano poi essere mandati a casa in uno scambio di prigionieri.

IL SITO WEB

La possibilità di utilizzare la linea "Voglio vivere" è stata resa nota attraverso i social, e il sito web del programma ha attirato decine di milioni di visite da tutto il territorio russo. Sul fronte la notizia dell'esistenza della linea calda è stata diffusa con il passaparola o con bigliettini scritti a mano che si possono facilmente ingoiare se si avvicina un ufficiale. Sui social è stato raccomandato ai soldati russi di portare con sé e usare per la chiamata un "flip phone", la versione base di un telefonino, facile da nascondere e non tracciabile come uno smartphone. […]