DISFUNZIONE RETTILE! – UN SERPENTE HA SCATENATO IL PANICO NEGLI SPOGLIATOI DEL PERSONALE DI UNA CLINICA DI ROMA. IL RETTILE “BIACCO” È STATO CATTURATO DA UN ESPERTO E SARÀ LIBERATO LONTANO DAL CENTRO ABITATO – L’ANIMALE PROBABILMENTE ERA ENTRATO DA UNA…

Da www.adnkronos.com

Un serpente negli spogliatoi del personale di una clinica a Roma. A seguito di una segnalazione giunta dalla direzione, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna sono intervenuti ieri sera presso una clinica medica per il ritrovamento di un serpente 'Biacco' all'interno degli spogliatoi del personale. La stanza per sicurezza degli utenti della struttura è stata chiusa.

Sul posto è poi giunto un esperto dell’associazione animali 'Fratello Lupo' di Morlupo (RM) che ha catturato il rettile per la successiva liberazione lontano dal centro abitato. L'animale probabilmente era entrato da una porta anticendio.

