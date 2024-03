DAGOREPORT - SANTA E DANNATA: IN CASO DI RINVIO A GIUDIZIO PER TRUFFA ALLO STATO, DANIELA SANTANCHÉ DOVRÀ DIMETTERSI DA MINISTRO DEL TURISMO. A CHIEDERLO NON È SOLO L’OPPOSIZIONE MA ANCHE GRAN PARTE DI FRATELLI D’ITALIA. A DIFENDERLA C’È SOLO IGNAZIO LA RUSSA. LA FINANZA INDAGA SUL COINVOLGIMENTO DELLA MOGLIE DEL PRESIDENTE DEL SENATO E DEL COMPAGNO DELLA PITONESSA PER L’ACQUISTO E L’IMMEDIATA CESSIONE DELLA VILLA A FORTE DEI MARMI DI ALBERONI: QUEL MILIONE SARA' SERVITO PER COPRIRE I DEBITI DI VISIBILIA? - VISTI I SONDAGGI IN CADUTA PER FRATELLI D’ITALIA, LA MELONA FINO ALL’ULTIMO HA SPERATO CHE IL CASINO GIUDIZIARIO DELLA SANTADECHÉ NON USCISSE DALLA PROCURA DI MILANO DURANTE QUESTI MESI DI CAMPAGNA ELETTORALE CHE PRECEDONO IL VOTO DELLE EUROPEE. NÉ SI ASPETTAVA UNA PRESA DI POSIZIONE “GIUSTIZIALISTA” DA PARTE DI FDI, IN PRIMIS DI "LOLLO" - ORA LE SPERANZE DELLA DUCETTA SONO AL LUMICINO. DI UN RIMPASTO DI GOVERNO, CON UN SALVINI IN TILT, NON SE NE PARLA: PRENDERÀ LEI L’INTERIM DEL MINISTERO DEL TURISMO...