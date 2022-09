DITA VON TEESE FA 50 – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA BOMBASTICA PERFORMER AMERICANA CHE HA RIPORTATO IN AUGE IL BURLESQUE: DA SEMPRE INNAMORATA DELL’ESTETICA DELLA VECCHIA HOLLYWOOD ANNI ’40, DA UN NEGOZIO DI MUTANDE E PERIZOMI FINISCE SUL PALCO PER IL SUO PRIMO SPETTACOLO A 19 ANNI – IL REALE COLORE DEI CAPELLI, IL SEGRETO SUL NEO E IL MATRIMONIO CON MARILYN MANSON… - VIDEO

Eva Cabras per www.corriere.it

Origini

dita von teese 4

Heather Renée Sweet nasce il 28 settembre 1972 a Rochester in Michigan, da madre estetista e padre operaio. Quando ha dodici anni si trasferisce con la famiglia in California e inizia a mostrare un profondo amore per l’estetica della vecchia Hollywood anni ’40.

Pizzi e merletti

Da bambina pratica danza classica e sogna di diventare una ballerina. A quindici anni trova lavoro in un negozio di biancheria intima e decide di seguire un percorso di studi dedicato alla moda, soprattutto a quella vintage, per diventare costumista.

dita von teese alla ny fashion week

Danza

A diciannove anni viene ingaggiata per il suo primo lavoro in uno strip club, dove porta sul palco un primo abbozzo di ciò che diventeranno i suoi magnifici spettacoli di burlesque, retrò e sempre ispirati all’estetica degli anni ’40, cara a Von Teese dentro e fuori dalla performance.

Look

marilyn manson dita von teese

I capelli corvini di Dita Von Teese sono ormai un marchio di fabbrica, ma il loro colore naturale è in realtà biondo. L’artista ha scelto il nero intenso per capelli e sopracciglia come look prediletto ispirandosi alle più famose attrici del cinema muto, come ad esempio Dita Parlo, da cui prende anche il nome d’arte. Il suo famoso neo sullo zigomo sinistro fu invece tatuato quando Dita aveva 18 anni.

Matrimonio

Tra le relazioni sentimentali più celebri di Von Teese c’è quella con il musicista Marilyn Manson, durata dal 2000 al 2007. La coppia si sposò nel 2005 con una cerimonia gotica monumentale in un castello irlandese e avevano come officiante il regista visionario Alejandro Jodorowsky.

marilyn manson dita von teese (3)

Un muro di scarpe

Nella sua casa di Los Angeles, Dita Von Teese ha un’intera stanza dedicata alle scarpe. La cosa non sorprende, dato che uno dei suoi più cari amici è Christian Louboutin, che personalizza e cura tutte le calzature che Dita utilizza nei suoi spettacoli.

dita von teese 3 dita von teese 2 dita von teese marilyn manson strip dita von teese dita von teese 1 sanremo dita von teese sanremo dita von teese 1 dita von teese 1 dita von teese corsetto burlesque mr pearl dita von teese 14 dita von teese 12 dita von teese 13 dita von teese 9 dita von teese 2 dita von teese 3 dita von teese 4 dita von teese 5 dita von teese alla ny fashion week copia 3 dita von teese dita von teese alla ny fashion week copia 4 dita von teese alla ny fashion week copia dita von teese dita von teese 5