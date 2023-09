4 set 2023 20:08

DITE A CARLO DI METTERSI L’ANIMA IN PACE: IL RICHIAMO DELLA FICA È PIÙ FORTE DI TUTTO – MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY SONO STATI AVVISTATI AL CONCERTO DI BEYONCE: I DUE, IN BARBA ALLE VOCI DI DIVORZIO, SI ABBRACCIAVANO E BALLAVANO CON UN SORRISO STAMPATO IN FACCIA A OSTENTARE FELICITÀ – MA A DARE SPETTACOLO È STATA LEI: MENTRE LUI SI ECLISSAVA CON IL CELLULARE IN MANO, LEI BALLAVA SCULETTANDO E… - VIDEO