3 nov 2020 15:20

DITE A SALVINI CHE IL "SUOCERO" STA PER FINIRE IN PRIGIONE - DENIS VERDINI È STATO CONDANNATO A SEI ANNI DI RECLUSIONE DALLA CASSAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO PER IL CRAC DEL CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO - ESTINTA PER PRESCRIZIONE LA PARTE DELLA CONDANNA (QUATTRO MESI) PER LA TRUFFA SUI FONDI DELL'EDITORIA. VERDINI IN APPELLO ERA STATO CONDANNATO A 6 ANNI E DIECI MESI…