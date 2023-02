26 feb 2023 14:45

DITE A VALDITARA CHE LE PRIORITÀ DI QUESTO PAESE SONO ALTRE: BASTI PENSARE CHE IL 41% DEGLI ITALIANI NON HA NEMMENO UN DIPLOMA – SECONDO I DATI DI “INAPP”, 17.7 MILIONI DI INDIVIDUI HANNO CONCLUSO LA SCUOLA MEDIA, ALTRI 17.9 MILIONI (IL 42% DELLA POPOLAZIONE) HANNO RAGGIUNTO IL DIPLOMA. E I LAUREATI? SONO 6.1 MILIONI, APPENA IL 14%. PER NON PARLARE DI CHI HA CONSEGUITO MASTER E DOTTORATI DI RICERCA: IN QUESTO CASO PARLIAMO DI MOSCHE BIANCHE…