Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in chiaro? Mah… Vedo che su Italia 1 alle 21, 20 passa “Shrek”, cartone animato di grandissimo successo diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson e tratto dal capolavoro per l’infanzia di William Steig, grande matita del New Yorker che a ottant’anni decise di scrivere libri illustrati per bambini. E fece una serie di libri meravigliosi che hanno accompagnato grandi e piccini in tutti questi anni.

Vi ricordo solo che la parola, shrek, in yiddish vuol dire mostro, viene dal tedesco schrenk, che vuol dire terrore. Non a caso il misterioso attore di “Nosferatu” si chiama Max Schrenk. La figura di Shrek, mostro verde dall’alito pesantissimo, è ispirata a certi attori bruttissimi del cinema, come Rondo Hatton. Ma i bambini adorano sia Shrek che il suo asino, Donkey. Li doppiarono Mike Meyers e Eddie Murphy, ma Spielberg avrebbe voluto Bill Murray e Steve Martin.

Rete 4 alle 21, 25 propone “Il piccolo lord”, cioè “Little Lord Fauntleroy” di Frances Hodgson Burnett, altro capolavoro della letteratura per l’infanzia, nella bella versione inglese diretta nel 1980 da Jack Gold con Rick Schroder, che aveva appena girato “Il campione” di Zeffirelli, sua maestà Alec Guinness, Eric Porter, Colin Blakely. Doveva essere un film per la tv, ma in Europa, venne visto subito al cinema. Su Tv2000 alle 21, 20 un altro film per bambini, “Zanna Bianca. Un piccolo grande lupo” diretto da Randal Kleiser nel 1990 con Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer, Seymour Cassel. Non male.

Rompe la catena dei film per bambini il thriller erotico “Senza scrupoli” di Tonino Valerii con Sandra Wey come ricca borghese torinese annoiata che se la fa con il mariuolo napoletano Marzio Honorato che la voleva derubare, Antonio Marsina come il marito cornuto che ha lasciato la moglie sola in casa preda del bandito scopatore e Cinzia De Ponti, Cielo alle 21, 20. La stellina sempre nuda Sandra Wey si fermò lì. Abbandonò il set di un film di Stelvio Massi, “Taxi killer”, venne chiamata da Amsterdam per un erotico di Sergio Bergonzelli prodotto da Enzo Gallo da girare in quel di Lecco.

Leggo su “Nocturno” i ricordi di Corrado Colombo, assistente di Bergonzelli: “Era di una bellezza folgorante: un metro e ottanta, fisico perfetto da mannequin, forme generose e un viso dai lineamenti molto disegnati, di grande carattere. Una copia bella di Sigourney Weaver. Purtroppo, non sembrava più in grado di intendere e volere: sgranava i suoi splendidi occhi corvini e ti fissava spaventata, oppure scoppiava a piangere, giocherellava con le ciocche dei capelli e canticchiava canzoncine infantili, o farneticava sull’inquinamento, sull’abbattimento delle foreste per stampare giornali che nessuno legge… Era chiaro che non poteva sostenere la lavorazione di un film. Ma la faccenda era in corso con anticipi già versati, contratti firmati, cambiali allo sconto… “ Il suo posto venne preso da Valentine Demy, già pronto a una carriera nell’hard.

Occhio su Canale 5 alle 21, 20 perché avete la commedia nera “I cassamortari” di Claudio Amendola con Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Alessandro Sperduti, Massimo Ghini, mai arrivato in sala e passato subito sulle piattaforme. Perché? Perché il pubblico italiano, si sa, detesta da sempre le dark comedy o l’umorismo nero, figurarsi un intero film costruito tutto su una famiglia di cassamortari romani, i Fratelli Pasti, dove si gioisce per “ ’na carambola sul raccordo, ’na carneficina”.

Amendola cerca di renderceli simpatici grazie a un cast di attori popolari, Massimo Ghini come l’avidissimo e tirchissimo fratello maggiore Marco (“Il bello di questo lavoro è il contante”), Lucia Ocone come la sorella Maria, che ha il vizietto di essersi scopata 118 vedovi inconsolabili, Gian Marco Tognazzi come fratello Matteo, quello che parla solo coi morti e non coi vivi, e Alessandro Sperduti come il fratello più giovane e meno avido, molto legato alla mamma, una Giuliana Lojodice molto in forma.

Mettiamoci anche, nella sequenza pre-titoli, il patriarca Giuseppe, interpretato da un romanissimo Edoardo Leo come padre della dinastia dei cassamortari, che nella Roma di oggi si scontrano coi Taffo, quelli che si sono inventati le pubblicità con le bare allegre. Proprio per colpa dell’avidità del padre, che ha sempre seguito il motto “Quando la gente muore solo in pochi ci guadagnano”, i quattro fratelli orfani di padre, ma con una madre ben presente, scoprono che le finanze allegre dell’azienda sono un bel problema e per salvarsi dovranno accettare lavori imbarazzanti.

Come far resuscitare un rocker morto pippato, un Piero Pelù abbastanza divertente, in una sorta di evento mediatico organizzato dalla figlia del defunto, Alice Benedetti, e dalla sua manager Sonia Bergamasco. La storia, troppe mani, è un po’ confusa, ma il film è piacevole, se superate qualche imbarazzo iniziale. Sonia Bergamasco poi illumina tutte le sue scene con la solita grazia.

Rai4 alle 21, 20 passa invece il thriller “Beckett” opera seconda di Ferdinando Cito Filomarino, prodotto da Luca Guadagnino, con John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps, Daphne Alexande. Tutto girato in Grecia ha un cast strepitoso e la musica di Ryuichi Sakamoto, ma non funzionè benissimo in sala. Cine 34 alle 21, 15 propone il trashissimo ma di superculto “Delitto al ristorante cinese” di Bruno Corbucci, il primo prodotto da Mario Cecchi Gori, dove Tomas Milian si sdoppia in Nico Giraldi e nel cuoco cinese Ciuciciao alle prese, come spiega il titolo, assieme a Bombolo e a Cannavale con un malefico delitto nel ristorante cinese. “Pubblicità di morto ammazzato, locale sputtanato” sentenzia Nico.

Grande cast del tempo, Massimo Vanni alias Gargiulo, Sergio Di Pinto, Aldo Ralli, Peter Boom, Mimmo Poli e Ennio Antonelli come pescivendolo. Alla fine si scopre il colpevole “Sto fijo di sette mandarini andati a male”. Mediaset Italia 2 alle 21, 15 propone invece un film diretto e interpretato da Rob Lowe, “The Bad Seed” con Mckenna Grace, Patty McCormack, Luke Roessler, Sarah Dugdale, John Emmet Tracy. Mezzo horror, leggo, ma anche un po’ ridicolo. Si girerà anche il sequel nel 2022. Mai visto.

E’ un capolavoro, ma lo sapete già, “Cape Fear. Il promontorio della paura” diretto da Martin Scorsese, remake del bellissimo “Cape Fear” degli anni’50 con Robert Mitchum e Nick Nolte qui sostituiti con Robert De Niro e Nick Nolte. Ma ci sono anche Jessica Lange, Juliette Lewis, e i due vecchi protagonisti, Robert Mitchum e Gregory Peck. Me lo rivedo sempre. Lo trovate su Iris alle 21, 10. Canale 27 alle 21, 10 propone “Sua maestà viene da Las Vegas”, commedia diretta da David S. Ward con John Goodman, Peter O'Toole, John Hurt, Camille Coduri, mentre Rai Movie alle 21, 10 presenta “Nati stanchi” di Dominick Tambasco con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese.

Rai Storia alle 21, 10 si butta su un capolavoro di Roberto Rossellini con Vittorio de Sica protagonista, “Il generale della Rovere” con Hannes Messemer, Sandra Milo, Giovanna Ralli, Vittorio Caprioli. La7D alle 21, 05 passa invece il buonlegal thriller tratto da un best seller di John Grisham, “La giuria” di Gary Fleder con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce Davison. Andate sul sicuro.

Passiamo alla seconda serata con “Il cittadino si ribella”, grande titolo “me cojoni” della filmografia di Enzo G. Castellari con Franco Nero, Giancarlo Prete, Barbara Bach, Renzo Palmer, Nazzareno Zamperla. Imperdibile se non lo avete mai visto. Tv2000 alle 23, 20 si butta invece sul non così ben funzionante “Anna and the King” diretto da Andy Tennant con Jodie Foster, Chow Yun-fat, Bai Ling, Tom Felton. Su Rete 4 alle 23, 50 trovate un raro film diretto da Alan Rickman, “Le regole del caos” con Kate Winslet come architetta paesaggista della Reggia di Versailles che lavora per un celebre architetto di corte, Matthias Schoenaerts. Ma ci sono anche Stanley Tucci, Alan Rickman come Re Luigi XIV, Jennifer Ehle. Molto diligente.

Biopic di Ruth Bader Ginsbourg, una delle prime donne laureate in legge a Harvard, è “Una giusta causa”, diretto da Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates e la Cailee Spaeny di “Priscilla”, Rai Movie alle 0, 10. Magari impariamo qualcosa che non sappiamo. Su Canale 5 alle 0, 25 la commedia sicuramente stracult “W gli sposi” diretta da Valerio Zanoli con Iva Zanicchi, Carlo Pistarino, Marisa Laurito, Paolo Villaggio, Lando Buzzanca, ma anche Paolo Villaggio, Giulio berruti, Gianfranco D’Angelo, Corinne Clery. Deve essere una bomba trash. Purtroppo non l’ho visto.

Su Rai Tre alle 0, 30 passa un raro film italiano sul jazz, “Futura” di Lamberto Sanfelice con Niels Schneider, Daniela Vega, Matilde Gioli, Stefano Di Battista, Enrico Rava. Perché no… Sappiamo già che è bellissimo e cambiò le regole del noir erotico negli anni ’80 “Brivido caldo” di Lawrence Kasdan con William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna, Mickey Rourke, Ted Danson, J.A. Preston, 7Gold all’1. All’1, 10 su Cine 34 trovate “I soliti idioti. Il film”, primo film della celebre coppia Biggio-Mandelli diretto da Enrico Lando con Madalina Ghenea, Valeria Bilello, Giordano De Plano.

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il secondo film diretto da Claudio Amendola, l’ottimo “Il permesso – 48 ore fuori” con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giacomo Ferrara, Valentina Bellè, Ivan Franek. Pieno di idee innovative, prodotto da Claudio Bonivento. Rai Tre alle 2, 10 passa al cinema d’autore cinese con “An Elephant Sitting Still” di Bo Hu con Yu Zhang, Yuchang Peng, Yuwen Wang, Congxi Liu. Chiudo con l’horror di Wes Craven “My Soul to Take” con Max Thieriot, Frank Grillo, Emily Meade, Denzel Whitaker, Zena Grey, Nick Lashaway, Italia 1 alle 3, 10. Buona note.

