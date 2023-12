IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? CI SAREBBE DA RECUPERARE IL FLOPPISSIMO, E QUINDI STRA-STRACULT, “CATWOMAN", CON LA BELLISSIMA HALLE BERRY CON TUTINA E FRUSTA - SU RAI UNO ALLE 21,30 C’È CHI SI ASPETTA UN BEL PUBBLICO PER “BLA BLA BABY” - IN SECONDA SERATA RITROVIAMO “MIA MOGLIE È UNA BESTIA", MENTRE ALLE 0,50 TORNA ASIA ARGENTO CON LA SUA OPERA PRIMA, “SCARLET DIVA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

catwoman halle berry 1

E in chiaro che vediamo? Ci sarebbe da recuperare il floppissimo, e quindi stra-stracult “Catwoman” del francese Pitof (alias Jean-Christophe Comar) con la bellissima Halle Berry nel ruolo di Catwoman con tutina e frusta, Benjamin Bratt, Sharon Stone come cattiva, Lambert Wilson, Frances Conroy, Canale 20 alle 21, 05. Il film fu un disastro, Pitof, che nevida dal successo di “Vidcq”, non fece più un film. Halle Berry, che aveva vinto un Oscar, qui vinse un Razzie Award che accettò ringraziando la Warner che le aveva fatto fare “un film così di merda”.

A un mese prima dell’uscita, vedendo che non funzionava, la Warner decise infatti di rigirare gran parte delle scene con risultati finali anche peggiori. Per anni si disse che le ragazze nere non erano adatte a fare i film di supereroi. Cazzatona, perché poi le ragazze nere con “Black Panther” e “Wakanda Forever” hanno fatto il botto. Dei 43 gatti coprotagonisti del film, Halle Berry, ex-canara, se ne prese uno rossastro chiamato Play Dough.

sharon stone halle berry catwoman

So che non resisterete su Cine 34 alle 21 al fascino di “Olé”, pre-cinepanettone diretto da Carlo Vanzina con Boldi, al primo divorzio da Christian, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi in vacanza a Toledo. Ma ci sono anche Daryl Hannah, Natalia Estrada e la bomba sexy Francesca Lodo (ma chi era, accidenti?). Ricordo che non era male, malgrado qualche battuta pesante “Ha visto più piselli lei del minestrone de mi nonna”. Le uniche battutte eccessive sono anche le più divertenti, tutte dette da Enzo Salvi, cioè il Cipolla, parrucchiere di Ostia in viaggio con Francesca Lodo: «Senti che c'ho sotto le ascelle... i frutti di mare». «È la mia Golden Lady, nel senso che me la calzo», ecc.

halle berry catwoman

Riprendendo in mano dopo anni quel che, poco gradevolmente, si definisce un cinepanettonei Vanzina si sono sentiti in dovere di muoversi su strade già battute. Il road movie comico alla Questo pazzo pazzo pazzo mondo di Stanley Kramer, il Buddy Buddy alla Jerry Lewis-Dean Martin con la ragazza in mezzo (ma Daryl Hannah non ha nulla di Stella Stevens), il film comico alla Walt Disney come Un professore fra le nuvole o Herbie, il maggiolino più pazzo del mondo. Tutti ottimi modelli, ma che non hanno mai funzionato una volta inseriti nel tipo di cinema comico che si fa in Italia, da sempre giocato su personaggi eccessivi, battute pesanti, il politicamente scorretto.

ole vanzina

La coppia Boldi&Salemme, purtroppo, non funziona, perché Salemme non è adatto a questo tipo di film, funziona dentro al suo tipo di commedia, coi suoi attori, ma non può avere la grazia di Christian, leggero anche nelle situazioni più pesanti. Il non funzionamento di Salemme coinvolge anche Boldi, che pure capiamo da subito si sente liberato e, almeno nei primi trenta minuti di film, è uno spasso.

invictus 3

Daryl Hannah al suo primo ruolo dopo “Kill Bill”, doppiatissima, è obbligata a far la bella contesa tra i due professori Salemme e Boldi. Dopo Tarantino, con la benda sull'occhio, può reggere qualsiasi serpente velenoso, ma non regge il cinepanettone all'italiana. Almeno le due bellezze di supporto Medusa, Natalia Estrada come focosa spagnola star tv, amante di un Armando de Razza ancora divertente, e Francesca Lodo, starlette lelemoriana come coattissima J.Lo di Ostia, ci riportano dove siamo. Su Iris alle 21 avete il serissimo film di Clint Eastwood, solo regista, “Invictus” con Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood, Robert Hobbs, Bonnie Henna, Langley Kirkwood, sulla squadra di rugby del Sudafrica di Mandela che finalmente unisce campioni bianchi e neri.

ceretta 40 anni vergine

Molto riuscito, su Canale 27 alle 21, 10, la commedia “40 anni vergine” di Judd Apatow con Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks. Rai Movie alle 21, 10 propone un bellissimo film di Billy Wilder, “La vita privata di Sherlock Holmes” con Robert Stephens e Colin Blakely come Holmes e Watson, Irene Handl, Christopher Lee, Geraldine Page, assurdamente tagliato al tempo dalla United Artists, e mai più restaurato con il director’s cut di Wilder. Così di vita privata ne rimane ben poca. Leggo che le 260 pagine di script, girate da Wilder, duravano tre ore e venti minuti.

la vita privata di sherlock holmes 3

Grande parte aveva nel prologo la vita sessuale di Holmes da giovane a Oxford, che venne interamente tolta, mentre vennero tolti due episodi fondamentali. Saltò via un’ora e 15 di film. “Era il film più elegante che abbia mai fatto”, dirà sconfortato Wilder. Non è mai stato recuperato, ma chissà… Leggo che qualcosa si potrebbe recuperare, ma non con il video e l’audio intatti. Un lavorone, insomma. Una sequenza intera, intitolata, "The Dreadful Business of the Naked Honeymooners" venne però inserita nella versione LaserDisc del film nel 1994. In un primo tempo si pensava nei ruoli dei protagonisti a due star come Peter O’Toole e Peter Sellers, ma Wilder scelse attori meno noti.

the crew missione impossibile

A Colin Blakely/Watson che chiedeva come recitare nella scena dei ballerini russi, Wilder rispose "danza come Nureyev e recita come Laughton". Alla fine della scena, Wilkder gli disse: "Favoloso, Colin – ma perché Danzi come Laughton e reciti come Nureyev?". Su Cielo alle 21, 20 avete l’action russo-cambogiano (ma va?) “The Crew – Missione Impossibile” diretto da Nikolay Lebedev con Agne Grudyte, Vladimir Mashkov, Danila Kozlovsky, Sergey Tempo, Egor Morozov. Penso sia meglio del fantascientifico “Next” del neozelandese Lee Tamahori con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, Peter Falk.

BLA BLA BABY

Su Rai Uno alle 21, 30 c’è chi si aspetta un bel pubblico per “Bla Bla Baby”, commedia per tutta la famiglia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. Su Tv8 alle 21, 30 avete anche la commedia natalizia “Un Natale per due” di Giambattista Avellino con Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Paolo Sassanelli, Chiara Francini, Claudia Potenza: No. Non l’ho visto. E nemmeno quello di prima. E’ una buona versione dal bellissimo romanzo di Jonathan Safran Foer, "Ogni cosa è illuminata”, quella realizzata da Liev Schreiber con Elijah Wood, Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova, girata ormai nel 2005, che trovate su Warner Tv alle 21, 30.

mia moglie e' una bestia

Passiamo alla seconda serata con “Johnny Clegg. The White Zulu” di Amine Mestari con interventi di Mandisa Dlanga, Johnny Clegg, Seth Mazibuko, Sipho Mchunu, Sipho Mabuse, Rai 5 alle 22, 40. Sarà carina la commedia su un gruppo di ragazze che suonano swing di Tv2000 alle 23 in punto, “The Last of the Blonde Bombshells” di Gillies MacKinnon con grandi attori come Judi Dench, Ian Holm, Leslie Caron, Olympia Dukakis, Cleo Laine, Joan Sims. Su Cine 34 alle 23, 05 ritorviamo “Mia moglie è una bestia” di Castellano & Pipolo con Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Valeria D'Obici, Mattia Sbragia, Gianni Bonagura. Ricordo la tristezza che mi prese vedendo il film il primo giorno all’Adriano.

la bonne

Su Cielo alle 23, 15 vi rifate con l’ottimo erotico di Salvatore Samperi “La bonne” con le esplosive Florence Guérin e Trine Michelsen. Molto più spinto di “Fotografando Patrizia” con Monica Guerritore e Lorenzo Lena che trovate invece su Amazon e che ieri mi sono visto neanche so bene perché. Incredibilmente, la Guerritore recita nuda con i cerotti neri sulla topa che si vedono nelle scene di sesso.

il federale

Su La7 alle 23, 15 avete “Il federale” di Luciano Salce con Ugo Tognazzi, Georges Wilson, Mireille Granelli, Stefania Sandrelli, Gianrico Tedeschi, il film che lanciò definitivamente Tognazzi come attore solista, staccato da Vianello, lanciò gli sceneggiatori Castellano e Pipolo, che vennero subito presi da Papi e Colombo, assieme a Ennio Morricone, che producevano “Per un pugno di dollari”. Poi Morricone rimase e Castellano e Pipolo, dopo il primo incontro con leone se ne andarono. Lanciò ovviamente Salce. Ma soprattutto fu il primo film che raccontò in modo diverso, con toni da commedia la follia del ventennio fascista. Ricordate Buca… Buca con acqua?

scarlet diva 1

Su Italia 1 alle 23, 25 passa un’altra follia con Nicolas Cage, “Ghost Rider: Spirit of Vengeance”, cafoinata di Mark Neveldine, Brian Taylor con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert, Johnny Whitworth. Rai Movie alle 23, 50 propone un bel tardo film di Roman Polanski, “L’uomo nell’ombra”, un mystery con Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, Eli Wallach. Su Cielo ale 0, 50 torna Asia Argento con la sua opera prima “Scarlet Diva” con Jean Shepard, Daria Nicolodi, Vera Gemma, Fabio Camilli.

scarlet diva

Mi rivedrei molto volentieri “Il pentito” di Pasquale Squitieri con Franco Nero, Tony Musante, Max Von Sydow, Eric Estrada, Cine 34 all’1, 10. Rai Movie alle 2, 05 propone l’impegnativo “L’Albatross. Oltre la tempesta” di Ridley Scott con Jeff Bridges, Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf. Non perdetevi, se non lo avete visto, il serissimo sequel di Richard Franklin di “psycho”, cioè “Psycho II” con Anthony Perkins, Vera Miles, Meg Tilly, Robert Loggia, Dennis Franz, Iris alle 2, 15. Chiudo con tre perle.

abbi fede

“Zora la vampira” dei Manetti bros con Chef Ragoo, G-Max, Toni Bertorelli, Micaela Ramazzotti, Ivo Garrani, Sandro Ghiani, Carlo Verdone, anche prodotto da Carlo Verdone, Cine 34 alle 3, 05, “Lo scugnizzo” di Alfonso Brescia con Mario Merola, Nunzio Gallo, Angela Luce, Marco Girondino, Rete 4 alle 3, 05, e il più stracult di tutti, l’opera prima di Giorgio Pasotti, che si è autoproclamato regista meloniano, “Abbi fede”, rifacimento del film “Le mele di Adamo” con Robert Palfrader, Gerti Drassl, Giorgio Pasotti, Claudio Amendola, Aram Kian, Rai Due alle 4, 10. Boh?

