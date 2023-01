IL DIVANO DEI GIUSTI – IN CHIARO VI CONSIGLIO, SE NON L’AVETE VISTO, “ANCORA VIVO” SU IRIS, UN MISCHIONE DI “PER UN PUGNO DI DOLLARI” E “YOJIMBO”. SU CINE34 TORNA “MIA MOGLIE È UNA STREGA”, SU CANALE5 UNA COMMEDIA POCO VISTA, USCITA IN PIENA PANDEMIA, “È PER IL TUO BENE” - IN SECONDA SERATA DA VEDERE L’HORROR AUSTRALIANO “LA MASCHERA DI CERA”. MAGARI È UNA SORPRESA. PER FORTUNA ARRIVA UN PEPLUM EROTICO ITALO-FRANCESE GIRATO IN DOPPIA VERSIONE, HARD E SOFT, “NERONE E POPPEA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera con Napoli-Roma voglio vedere chi oserà vedere altro in tv… Non c’è neanche tanto di nuovo o di raro da vedere. Almeno in chiaro in prima serata. Vi consiglio, se non l’avete visto, “Ancora vivo” di Walter Hill con Bruce Willis, Christopher Walken, Leslie Mann, Bruce Dern, Iris alle 21, un mischione di “Per un pugno di dollari” di Leone, di “Yojimbo” di Kurosawa, entrambi remake non dichiarati di “Red Harvest” di Dashiell Hammett. Leggo che il director’s cut di Hill era di 130 minuti.

Su Cine 34 alle 21 torna “Mia moglie è una strega” di Castellano e Pipolo con Renato Pozzetto, Eleonora Giorgi streghetta, e Helmut Berger come Satanasso Asmodeo in calzamaglia un po’ ridicola. C’è anche un sabba interessante con un gruppo di streghe, una di loro dovrebbe essere una giovane Cucinotta! Su Canale 20 alle 21, 05 occhio all’avventuroso sudafricano “Momentum” di Stephen S. Campanelli con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Karl Thaning, Jenna Saras, storia di rapine andate a male e infami da punire.

Ancora la storia dello scrittore Romain Gary è al centro dell’ennesimo film tratto dai suoi romanzi, “La promessa dell’alba” di Eric Barbier con Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Rai Storia alle 21, 10. Su Canale 27 alle 21, 10 trovate “Arma letale 4” di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo, Joe Pesci, Jet Li, Chris Rock. Ancora divertente. Per quello c’è anche “Belle e Sebastien 3 – Amici epr sempre” di Clovis Cornillac con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, Clovis Cornillac, Rai Movie alle 21, 10. Su Cielo alle 21, 10 ritroviamo un film di duri francese con Jean Reno e un accolita di brutti ceffi, ma c’è anche il nostro adorato Venantino Venantini detto VV in Francia, “L’immortale” di Richard Berry con Kad Merad, Claude Gensac, Marina Foïs.

Su Canale 5 alle 21, 20 una commedia poco vista di Rolando Ravello uscita in piena pandemia, “E’ per il tuo bene” con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Matilde Gioli. Storia di padri che non accettano che le loro figli si sposino… Su Italia 1 alle 21, 20 arriva un Tarzan del 2016 considerato poco riuscito, ma che forse potrebbe essere rivisto, “The Legend of Tarzan” di David Yates con Margot Robbie come Jane, Alexander Skarsgård come Tarzan (svedese???), Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou. Magari è più divertente del previsto.

In seconda serata su Rai Gulp alle 22, 20 avete il film d’animazione di Lorenzo Mattotto tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. E su Rai Movie alle 22, 45 passa un capolavoro di Roberto Rossellini come “Il generale della Rovere” con Vittorio De Sica in stato di grazia, Hannes Messemer, Sandra Milo, Giovanna Ralli, Vittorio Caprioli. Mezzo disastro era, al tempo, “A mezzanotte va la ronda del piacere” di Marcello Fondato con Claudia Cardinale, Monica Vitti, Vittorio Gassman, Giancarlo Giannini, Renato Pozzetto, Cine 34 alle 22, 50. Da vedere l’horror australiano “La maschera di cera” di Jaume Collet-Serra con Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian Van Holt, Paris Hilton, Rai 4 alle 22, 50.

Magari è una sorpresa. Per fortuna arriva un peplum erotico italo-francese girato in doppia versione, hard e soft (e noi cosa vedremo stasera?), “Nerone e Poppea” di Bruno Mattei, Antonio Passalia con il grande Piotr Stanislas, il Nerone che il mio amico Nick Di Gioia, che aveva un ruolino nel film, chiamava “sto cazzo di Piotr” perché era sempre pronto per le scene hard, e certa Patricia Derek come Poppea. Costruito sul “Caligola” brassiano, girato contemporaneamente a “Caligola e Messalina”, con il solito repertorio di orge, amori con mammà, torture, castrazioni a gogò, ecc.

Su Warner tv alle 0, 50 magari mi rivedo “Mad Max – Oltre la sfera del tuono” di George Miller con Mel Gibson, Tina Turner, Frank Thring, Angelo Rossitto, Paul Larsson, Bruce Spence. Tina Turner è una delle mie cattive preferite di sempre. Su rete 4 alle 0, 50 si arriva al terzo episodiod ella saga del Vizietto con “Matrimonio con vizietto” di Georges Lautner con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Antonella Interlenghi, Saverio Vallone. Iris alle 2, 05 presenta il noiosissimo “Seta” tratto dal romanzo omonimo di Alessandro Baricco, diretto senza un briciolo di fantasia da tal François Girard con i pur eccellenti Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred Molina, Sei Ashina, Toni Bertorelli, Carlo Cecchi. Un disastro di film.

Ma su La7 alle 2, 15 avete un capolavoro come “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese con Willem Dafoe come Gesù, Harvey Keitel come Giuda, Barbara Hershey come Maddalena supersexy , Verna Bloom. Sono ancora incollato alla poltrona di quando lo vidi la prima volta a Venezia nel 1988. Bruno Vespa in quel di Venezia intervistò Scorsese registrando a parte, dopo l’intervista, un suo cappelletto dove stroncava ignobilmente il film. Odiato da tutti i cattolici conservatori. Lo ricostruimmo per Blob… Il film ha una delle migliori colonne sonore mai sentite grazie al lavoro di Peter Gabriel e ai pezzi di Nusrat Fateh Ali Khan.

Chiudo in salita con “Blue velvet”/”Velluto blu” di David Lynch con Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange, Rete 4 alle 3, 05. Da registrare. Perché la copia di Amazon è una schifezza. Speriamo che questa sia meglio, anche se non riesco a trovarne una decente. Di fatto è il capolavoro di Lynch, con la provincia americana già diventata Twin Peaks e un cattivo drogato come Dennis Hopper che tormenta Isabella Rossellini… Non si vede con una buona copia da tanto tempo. E ricordo bene in sala il velluto blu dei titoli di testa e le canzoni di Roy Orbison.

