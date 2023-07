PER DIVENTARE GENI CI VUOLE LO SBALLO – ELON MUSK PRENDE KETAMINA, SERGEY BRIN È STATO PIZZICATO CON I FUNGHETTI MAGICI E STEVE JOBS AVEVA A LUNGO PARLATO DELL’USO DELL’LSD: NELLA SILICON VALLEY C’È UN’EPIDEMIA DI DIRIGENTI, CEO E DIPENDENTI DI GROSSE AZIENDE TECNOLOGICHE CONVINTI CHE, PER AVERE L’IDEA GENIALE, BISOGNA DROGARSI – C’È CHI MICRODOSA LE SOSTANZE PER COMBATTERE LA DEPRESSIONE E LO STRESS, MA IL RISCHIO È DI…

Elon Musk prende la ketamina. A Sergey Brin a volte piacciono i funghi magici. Steve Jobs aveva parlato a lungo dell'uso dell'LSD. I dirigenti di importanti società organizzano feste con sostanze psichedeliche.

L'uso di droghe è passato da un'attività fuori orario alla cultura aziendale con dirigenti e dipendenti del settore tecnologico che vedono gli psichedelici e sostanze simili, tra cui psilocibina, ketamina e LSD, come fondamentali per nuove scoperte aziendali.

«Ci sono milioni di persone che microdosano sostanze psichedeliche in questo momento - ha detto Karl Goldfield, un ex consulente di vendita e marketing a San Francisco che consiglia informalmente amici e colleghi su come calibrare la giusta piccola dose per la massima consapevolezza - È il percorso più veloce per aprire la mente e vedere chiaramente di persona cosa sta succedendo».

Goldfield non ha una laurea in medicina e ha detto di aver imparato a dosare attraverso l'esperienza. Ha detto che il numero di domande che riceve su come microdosare è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi .

In un tweet dopo la pubblicazione online di questo articolo, Musk ha affermato di ritenere che la ketamina sia il modo migliore per affrontare la depressione rispetto agli antidepressivi più ampiamente prescritti che "zombificano" le persone.

La Silicon Valley da tempo tollera il consumo di droga - molte aziende non testano regolarmente i dipendenti - ma il fenomeno sta preoccupando alcune società e i loro consigli di amministrazione, che temono di poter essere ritenuti responsabili per attività illegali.

I consumatori si affidano agli spacciatori per l'ecstasy e la maggior parte degli altri psichedelici o, nei casi d'élite, impiegano chimici. Uno spacciatore di San Francisco che serve una fetta del mondo tecnologico è noto come "Costco" perché gli utenti possono acquistare la droga all'ingrosso con uno sconto.

Alcuni iniziano a dilettarsi con gli psichedelici per affrontare problemi di salute e finiscono per usare le droghe più frequentemente alle feste o ai rave della Silicon Valley, dove hanno assunto un ruolo simile all'alcol in un cocktail party.

Gli inviti alle feste psichedeliche vengono spesso fatti tramite l'app di messaggistica crittografata Signal, piuttosto che tramite e-mail o SMS. In alcune feste private di fascia alta, agli utenti viene chiesto di firmare accordi di non divulgazione e talvolta di pagare centinaia di dollari per partecipare.

Spencer Shulem, CEO della startup BuildBetter.ai, ha detto che usa l'LSD ogni tre mesi perché aumenta la concentrazione e lo aiuta a pensare in modo più creativo. Mentre lavora da solo fuori orario, a volte prende una dose abbastanza bassa in modo tale che nessuno si accorga che è sotto effetto di LSD. Altre volte, prende una dose maggiore da solo e si “connette con la natura” facendo un'escursione.

«Le compagnie non vogliono una persona normale, una compagnia normale - ha detto Shulem - Vogliono qualcosa di straordinario. Non si nasce straordinari».

Ad alimentare l'uso di sostanze psichedeliche nel mondo tecnologico è il lavoro svolto da medici e studiosi alla ricerca di nuove soluzioni per problemi di salute mentale. La ketamina, che i medici usano da tempo come anestetico, a volte viene prescritta per curare la depressione o il disturbo da stress post-traumatico, spesso sotto forma di pillole o attraverso iniezioni nelle cliniche.

Secondo la società di ricerca BrandEssence, il valore del mercato delle droghe psichedeliche, che comprende aziende impegnate in ricerche e sperimentazioni per legalizzare l'uso, dovrebbe raggiungere gli 11,8 miliardi di dollari entro il 2029, rispetto ai 4,9 miliardi di dollari del 2022.

Ma se alcuni lavoratori del settore tecnologico affermano che l'assunzione di farmaci porta un beneficio medico, la maggior parte se li sta somministrando da soli e non in un contesto clinico.

Alcuni imprenditori microdosano psichedelici per trarre benefici, spesso nella speranza di alleviare l'ansia o affinare la concentrazione. Altri hanno affermato di assumere dosi complete di un farmaco, usando il termine macrodose, mentre cercano di raggiungere un massimo che porterà a una nuova idea dirompente. È quella che alcuni di loro definiscono “morte dell’ego”, un'esperienza in cui un utente arriva al centro del proprio essere e "si lascia andare".

L'amministratore delegato della startup Iterable, Justin Zhu, ha dichiarato di aver microdosato LSD due anni fa ed è stato licenziato dal consiglio di amministrazione della società. Il licenziamento di Zhu è avvenuto per violazione del "Manuale, politiche e valori per i dipendenti di Iterable", ha scritto la società in un'e-mail al personale in quel momento.

Zhu ha affermato di aver microdosato l'LSD una volta nel 2019 su raccomandazione di un altro imprenditore, per aiutare a far fronte alla depressione dovuta all'essere amministratore delegato. Scoprì che la meditazione e il digiuno non erano sufficienti. «Ha davvero guarito molti traumi per me» ha detto in un'intervista.

Zhu ha intentato una causa contro Iterable sostenendo che era stato licenziato perché asiatico. Ma la controparte ha sostenuto che assumere droga aveva influenzato la sua visione durante una riunione.

Elon Musk ha rivelato di microdosare la ketamina per la depressione, e prende anche dosi piene di ketamina alle feste, secondo il racconto di alcuni testimoni.

Le feste psichedeliche attirano amministratori delegati come Musk e altri in tutto il settore tecnologico si estendono oltre la Silicon Valley. Diversi dirigenti hanno partecipato a feste simili a Miami e in Messico, dove gli elenchi degli invitati sono strettamente controllati e mantenuti riservati.

Goldfield, l'ex consulente di vendita che aiuta i suoi amici a microdosi, ha detto che consiglia agli utenti di prendere una piccola quantità di uno psichedelico - diciamo 10 microgrammi in una gomma o una pillola - e aspettare un'ora per valutare l'effetto. Goldfield ha detto che l'LSD lo ha aiutato a riprendersi da un'infanzia difficile a Chicago di bullismo e pensieri suicidi.

«Il microdosaggio non è come essere drogati – ha detto Goldfield - Pensalo come una droga intelligente. Ti dà la possibilità di essere più analitico e più consapevole». Ma le persone che non sono in grado di microdosare possono facilmente cadere nell’abuso e nella dipendenza. E in alcuni casi arrivare alla morte.

E' quello che è successo a Tony Hsieh, l'ex amministratore delegato di Zappos morto alla fine del 2020 a seguito delle ferite riportate in un incendio domestico. Hsieh credeva che la ketamina potesse aiutarlo a pensare alle sfide aziendali mentre lavorava a Zappos. Ma era da tempo che ne faceva abuso a causa della pressione che proveniva dal suo lavoro. Alla fine si è dimesso e poco dopo è morto.

