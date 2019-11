CAFONAL DEL “J’ACCUSE” – IL TEATRO ELISEO SI TRASFORMA PER UNA SERA IN SALA CINEMATOGRAFICA PER L’ANTEPRIMA ROMANA DEL NUOVO FILM DI ROMAN POLANSKI, CHE BARBARESCHI HA COPRODOTTO – I PRIMI AD ARRIVARE IN TEMPO PER IL GUSTOSO APERITIVO NEL FOYER SONO STATI LA MOGLIE DEL REGISTA EMMANUELLE SEIGNER, LUNETTA SAVINO E SERGIO RUBINI. MA C’ERANO ANCHE LUCREZIA DANTE DELLA ROVERE, CAZZULLO, MASSIMO GHINI, LA IMPACCIATORE E…