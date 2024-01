22 gen 2024 18:19

DIVERSE ESPLOSIONI ALL’INCENERITORE DI RAIBANO A RICCIONE: CI SONO TRE FERITI, UNO È GRAVE. NON È CHIARO SE GLI OPERAI SIANO STATI INVESTITI DALLE FIAMME O DALL'ONDA D'URTO - GLI SCOPPI SAREBBERO AVVENUTI SU UNO DEI NASTRI TRASPORTATORI DEI RIFIUTI. E' STATA ALLERTATA L’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE PER LE ANALISI DELL'ARIA. TIMORI PER IL FUMO SPRIGIONATO