10 set 2023 17:00

DO UT DES? MAGARI! - LE DONNE RICEVENO MOLTO MENO SESSO ORALE RISPETTO AGLI UOMINI. NON SEMPRE IL PARTNER SI APPLICA CON IL "CUNNILINGUS" PER EGOISMO, RETAGGIO CULTURALE O PERCHÈ, PIÙ SEMPLICEMENTE, NON GLI PIACE DEDICARSI ALL'ORGANO FEMMINILE - SPESSO LE DONNE NON CHIEDONO PER VERGOGNA, MA CARI MASCHIETTI: IL SESSO ORALE È SEMPRE GRADITO. AVETE PAURA DI NON ESSERE IN GRADO? LA GUIDA PER FAR GODERE CON LA LINGUA