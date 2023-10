DOLCETTO O TRUFFETTA? - ATTENTI ALLE FREGATURE ONLINE "TRAVESTITE" DA OFFERTE O OMAGGI A TEMA HALLOWEEN - I CYBERCRIMINALI, SPACCIANDOSI PER GRANDI MARCHI DELLA VENDITA AL DETTAGLIO O COMPAGNIE AEREE, SFRUTTANO LE FESTIVITÀ PER INVIARE MESSAGGI ALLE LORO VITTIME, NEI QUALI PROMETTONO PREMI AL COMPLETAMENTO DI UN SONDAGGIO E POI…

truffa online halloween 3

(ANSA) - Crescono le truffe online a tema Halloween, la festività che coincide anche con l'inizio della stagione dello shopping natalizio. E' l'allerta lanciata dalla società di sicurezza Bitdefender. La parola magica che usano i criminali informatici per attirare gli utenti è "omaggi". Quasi il 27% delle email di truffa analizzate dai ricercatori, infatti, informano il destinatario che sta per ricevere un regalo gratuito o può partecipare ad un sondaggio per vincere gadget o articoli per la casa.

truffa online halloween 2

"I criminali informatici che si celano dietro queste campagne di spam fraudolente si spacciano anche per grandi marchi della vendita al dettaglio come Walmart, Amazon o per compagnie aeree come Southwest - osservano gli esperti - Le campagne in genere promettono finti premi per il completamento di un sondaggio, tra cui, per esmepio, tablet Amazon Fire HD, computer portatili Dell e set da cucina fino a voucher di volo del valore di 500 dollari. Ai destinatari viene chiesto solo di pagare una tassa di spedizione di pochi dollari per i regali scelti. In Francia invece la truffa più diffusa promette di regalare per Halloween un iPhone 15. Con l'unico obiettivo truffare gli utenti, abbiamo identificato anche una campagna spam che propone l'acquisto di abbigliamento o di dolciumi".

truffa online halloween 1

Bitdefender ha iniziato a rilevare lo spam a tema Halloween già dal 20 settembre, con picchi significativi a partire dal 7 ottobre. Quasi la metà (48%) dello spam a tema Halloween rilevato è in realtà una frode, le campagne di spam rilevate partono al momento da Malesia (36%), Stati Uniti (33%) e Germania (13%). Le aree geograficamente più colpite sono gli Stati Uniti con il 69% dello spam, seguiti da Irlanda (9%), Svezia (5%) e Germania (3%), ma la società di sicurezza prevede una diffusione "a cascata delle campagne che coinvolgerà anche altri Paesi soprattutto in Europa".

truffa online halloween 4