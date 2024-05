17 mag 2024 16:01

DOLCISSIMO FAR NIENTE - IN COREA, PIU' DI 100 PERSONE SI SONO RADUNATE IN UN PARCO DI SEUL PER PARTECIPARE ALL'ANNUALE "SPACE OUT COMPETITION", UNA SFIDA CHE PUNTA A SCOPRIRE CHI È IL MIGLIORE A STARE 90 MINUTI SENZA ADDORMENTARSI, SENZA CONTROLLARE IL TELEFONO O PARLARE - LA GARA E' STATA INVENTATA PER CRITICARE LA SOCIETÀ IPERCOMPETITIVA DEL PAESE ASIATICO - IL VINCITORE VIENE SCELTO DA UNA GIURIA CHE…