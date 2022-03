15 mar 2022 13:33

DOMANI INIZIA, A PORTE CHIUSE, IL PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE A CIRO GRILLO E AI SUOI TRE AMICI, EDOARDO CAPITTA, VITTORIO LAURIA E FRANCESCO CORSIGLIA - I FATTI RISALGONO AL 17 LUGLIO 2019 E L’INCHIESTA ERA PARTITA POCHI GIORNI DOPO - DUE RAGAZZE, DA SEMPRE CHIAMATE CON I NOMI FALSI DI SILVIA E ROBERTA, AVEVANO CONOSCIUTO IN DISCOTECA IL GRUPPETTO DI CIRO GRILLO CHE LE AVEVA INVITATE A CALA DI VOLPE, IN COSTA SMERALDA, NELLA CASA DI VACANZA IN USO ALLA FAMIGLIA GRILLO…