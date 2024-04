DOMANI IL PROCESSO D'APPELLO A SIMONE ISAIA, IL CLOCHARD 32ENNE CONDANNATO IN PRIMO GRADO A 4 ANNI DI CARCERE PER AVER INCENDIATO LA VENERE DEGLI STRACCI, L'OPERA DI MICHELANGELO PISTOLETTO CHE ERA IN PIAZZA MUNICIPIO A NAPOLI - IL GARANTE DEI DETENUTI, SAMUELE CIAMBRELLO: "LA PRIGIONIA DA MESI DI ISAIA È UNA SCONFITTA UMANA E SOCIALE PER TUTTI NOI. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO A 4 ANNI DI CARCERE È SPROPORZIONATA ED ECCESSIVA. MI AUGURO CHE SIA RIDIMENSIONATA DOMANI"

SIMONE ISAIA

(ANSA) - "Un ridimensionamento della sentenza di primo grado e percorsi di accoglienza e di supporto psicologico": è quanto il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello auspica per Simone Isaia, ritenuto responsabile dell'incendio che ha distrutto la "Venere degli Stracci" a Napoli, per il quale domani inizia processo d'appello. In primo grado Isaia venne condannato a quattro anni di carcere e a pagare una multa da 4mila euro.

michelangelo pistoletto e la venere degli stracci a napoli

"La prigionia da mesi di Simone Isaia - sottolinea Ciambriello - è una sconfitta umana e sociale per tutti noi. La sentenza di primo grado a 4 anni di carcere è una sentenza sproporzionata ed eccessiva. Mi auguro che sia ridimensionata domani in appello. Simone è un ragazzo fragile, una persona in difficoltà, ma non pericolosa. Ho visto in questi mesi che gran parte dell'opinione pubblica ha fatto valutazioni obiettive e garantiste sull'argomento. Mi auguro che nella giornata di domani siano attuati percorsi di accoglienza e supporto psicoeducativo per il giovane Simone. Voglio festeggiare domani, giustizia e libertà per Simone Isaia", conclude il garante.

ARTICOLI CORRELATI

michelangelo pistoletto venere degli stracci la venere degli stracci di pistoletto in fiamme a napoli la venere degli stracci 3 la venere degli stracci di pistoletto in fiamme a napoli la venere degli stracci 1 la venere degli stracci di pistoletto in fiamme a napoli la venere degli stracci di pistoletto a napoli la venere degli stracci 2 la venere degli stracci di pistoletto dopo l incendio a napoli la venere degli stracci 4 SIMONE ISAIA